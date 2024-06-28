الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنجى علاء: شكرًا مسرحية "ميمو" بترجعولنا المسرح بأمجاده وقيمته

إنجي علاء وأحمد حلمي
إنجي علاء وأحمد حلمي

هنأت الكاتبة إنجي علاء، النجم أحمد حلمي وأبطال العرض المسرحي "ميمو"، بعد النجاح الكبير خلال الفترة الماضية.

وشاركت إنجي صورًا لها مع نجوم العرض عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك وعلقت: "مسرحية ميمو تحفة بجد، بقالي كتير ماضحكتش كده، ألف ألف مبرووووك للنجم أحمد حلمي، خطيييير كالعادة، وكل نجوم العرض أبدعتوا، وشكرًا لكل صناع ميمو أنكم بترجعولنا المسرح بأمجاده وقيمته ودوره الطبيعي في تنمية الوعي الفلسفي والثقافي".

وأضافت: "برافو المؤلف ضياء محمد والمخرج هشام عطوة وكل نجوم العرض المبدعين أسماء جلال وحمدي الميرغني ورحمة أحمد وأحمد سلطان ومحمد رضوان ومريم الجندي وعبدالرحمن طه، وكان نفسي أحضر هنا الزاهد جدًا بس تتعوض إن شاء الله، وشكر خاص جدًا للمنتج حمدي بدر اللي ورا النجاح والإبداع ده كله، حقيقي المسرح أبوالفنون، أنت عايش ليه يا مسعود؟”.

تدور أحداث مسرحية ميمو، في إطار كوميدي حول شخصية «مسعود»، التي يجسدها الفنان أحمد حلمي، وتتناول المسرحية بشكل ساخر تأثير السوشيال ميديا على الأفراد والمجتمع، وتسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية بشكل كوميدي.

مسرحية "ميمو"، تعرض على مسرح جراند حياة، يشارك في بطولتها مجموعة من نجوم الفن منهم: أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي الميرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، أسماء جلال، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

احمد حلمى إنجي علاء الكاتبة انجى علاء ميمو العرض المسرحي هشام عطوة مسرح جراند حياه

مواد متعلقة

حسين زين يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يونيو المجيدة

"لا أبالى".. العسيلى ومسلم يطرحان أغنيتهما الجديدة بعد حل أزمة اليوتيوب

تكريم رموز "اعتصام المثقفين" في احتفالية وزارة الثقافة بذكرى 30 يونيو

دار الأوبرا تستضيف ثالث عروض فيلم جحر الفئران

انتهازي يستغل سيدة أرستقراطية.. كواليس شخصية كمال أبو رية في "سيما ماجي"

بعد طرح "عيونك مدرستي".. محجوب القاسم: "قريبا توزيع جديد لأغاني الزمن الجميل"

"بتقول جرحتك".. لطيفة تتصدر الترند بكليب جديد من ألبوم "مفيش ممنوع"

"لا أبالى".. محمود العسيلى ومسلم فى مأزق بسبب حقوق النشر

الأكثر قراءة

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

مصدر فى الأهلى يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات ملف تجديد عقد عمرو السولية

أول تعليق من جهاز أكتوبر الجديدة على واقعة سرقة محطة توزيع الكهرباء

“حادثة قبل العيد والنهاردة ثعبان”.. رعب فى منزل نرمين الفقى (فيديو)

استجواب متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة الاتجار فى المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل