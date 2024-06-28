إنجى علاء: شكرًا مسرحية "ميمو" بترجعولنا المسرح بأمجاده وقيمته

هنأت الكاتبة إنجي علاء، النجم أحمد حلمي وأبطال العرض المسرحي "ميمو"، بعد النجاح الكبير خلال الفترة الماضية.

وشاركت إنجي صورًا لها مع نجوم العرض عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك وعلقت: "مسرحية ميمو تحفة بجد، بقالي كتير ماضحكتش كده، ألف ألف مبرووووك للنجم أحمد حلمي، خطيييير كالعادة، وكل نجوم العرض أبدعتوا، وشكرًا لكل صناع ميمو أنكم بترجعولنا المسرح بأمجاده وقيمته ودوره الطبيعي في تنمية الوعي الفلسفي والثقافي".

وأضافت: "برافو المؤلف ضياء محمد والمخرج هشام عطوة وكل نجوم العرض المبدعين أسماء جلال وحمدي الميرغني ورحمة أحمد وأحمد سلطان ومحمد رضوان ومريم الجندي وعبدالرحمن طه، وكان نفسي أحضر هنا الزاهد جدًا بس تتعوض إن شاء الله، وشكر خاص جدًا للمنتج حمدي بدر اللي ورا النجاح والإبداع ده كله، حقيقي المسرح أبوالفنون، أنت عايش ليه يا مسعود؟”.

تدور أحداث مسرحية ميمو، في إطار كوميدي حول شخصية «مسعود»، التي يجسدها الفنان أحمد حلمي، وتتناول المسرحية بشكل ساخر تأثير السوشيال ميديا على الأفراد والمجتمع، وتسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية بشكل كوميدي.

مسرحية "ميمو"، تعرض على مسرح جراند حياة، يشارك في بطولتها مجموعة من نجوم الفن منهم: أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي الميرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، أسماء جلال، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.