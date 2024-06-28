مهنئًا الرئيس السيسى بذكرى 30 يونيو.. نقيب الإعلاميين: "كتبت مسارًا جديدًا للعمل الوطنى"

هنأ النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة المصرية وشرطتنا الوطنية الباسلة بالعيد الـ11 لثورة 30 يونيو التي ضرب فيها الشعب المصري أروع الأمثلة في الثورات السلمية والحفاظ على أركان الدولة المصرية.

وقال نقيب الإعلاميين إن ثورة 30 يونيو جاءت لتؤكد يومًا بعد يوم أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة عمادها جيش وطنى يحمي سماءها وبحرها وأرضها.

تأتي لتحمل معها آمالًا جديدة

وأكد نقيب الإعلاميين أن هذه الذكرى تأتي لتحمل معها آمالًا جديدة لكافة المصريين وطموحات وآفاقًا واسعة للدولة المصرية بكل مؤسساتها وتأكيد على أن مصر الجديدة القوية أصبحت راسخة في وجدان الشعب المصري مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح وتعزيز التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارها أساسًا لبقاء واستمرار الدول.

تحية لشهداء الوطن

ووجه نقيب الإعلاميين التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء لوطنهم، داعيًا جموع الشعب المصري بالوقوف خلف قيادتنا الحكيمة لاستكمال بناء دعائم الجمهورية الجديدة.