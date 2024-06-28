الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهنئًا الرئيس السيسى بذكرى 30 يونيو.. نقيب الإعلاميين: "كتبت مسارًا جديدًا للعمل الوطنى"

الدكتور طارق سعدة
الدكتور طارق سعدة

هنأ النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة المصرية وشرطتنا الوطنية الباسلة بالعيد الـ11 لثورة 30 يونيو  التي ضرب فيها الشعب المصري أروع الأمثلة في الثورات السلمية والحفاظ على أركان الدولة المصرية.

txt

"إكسترا نيوز" تستعرض دور ثورة 30 يونيو في دعم ملف الحماية الاجتماعية

txt

إسلام الكتاتنى: ثورة 30 يونيو نزعت "قناع الإخوان" وكشفت حقيقتهم

وقال نقيب الإعلاميين إن ثورة 30 يونيو جاءت لتؤكد يومًا بعد يوم أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة عمادها جيش وطنى يحمي سماءها وبحرها وأرضها.

تأتي لتحمل معها آمالًا جديدة

وأكد نقيب الإعلاميين أن هذه الذكرى تأتي لتحمل معها آمالًا جديدة لكافة المصريين وطموحات وآفاقًا واسعة للدولة المصرية بكل مؤسساتها وتأكيد على أن مصر الجديدة القوية أصبحت راسخة في وجدان الشعب المصري مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح وتعزيز التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارها أساسًا لبقاء واستمرار الدول.

تحية لشهداء الوطن
ووجه نقيب الإعلاميين التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء لوطنهم، داعيًا جموع الشعب المصري بالوقوف خلف قيادتنا الحكيمة لاستكمال بناء دعائم الجمهورية الجديدة.

نقيب الإعلاميين مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقواتنا المسلحة لثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

مصدر فى الأهلى يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات ملف تجديد عقد عمرو السولية

أول تعليق من جهاز أكتوبر الجديدة على واقعة سرقة محطة توزيع الكهرباء

“حادثة قبل العيد والنهاردة ثعبان”.. رعب فى منزل نرمين الفقى (فيديو)

استجواب متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة الاتجار فى المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل