الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز

موعد انتهاء فصل الصيف 2024 وبداية الخريف

فصل الصيف
فصل الصيف

مع الارتفاع التدريجي المستمر لدرجات الحرارة يحرص المواطنين على معرفة موعد انتهاء فصل الصيف 2024 وبداية الخريف عبر جوجل، بالتزامن مع كثرة الموجات الحارة التي شهدتها البلاد خلال الفترات الأخيرة.

موعد انتهاء فصل الصيف 2024 وبداية الخريف

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير، موعد انتهاء فصل الصيف 2024 وبداية الخريف.

بداية فصل الصيف 2024

ويذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد أوضح خلال بيان له يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024، عن ميعاد بداية فصل الصيف في مصر، وطبقا للحسابات الفلكية فإن يكون يوم الخميس الموافق 20 من يونيو 2024، كان هو أول أيام فصل الصيف، والذي قد بدأ بتمام الساعة 11:52 مساءً وذلك بتوقيت القاهرة.

موعد انتهاء فصل الصيف 2024

كما أن موعد بدء فصل الصيف لعام 2024 في نصف الكرة الشمالي كان في يوم الخميس أيضا، وبذلك قد شهدت تلك البقعة الجغرافية أطول نهار وأقصر ليل في هذا الموسم.

موعد بداية فصل الخريف في مصر 2024

وتوقع المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن سيستمر فصل الصيف 2024، لمدة عدد 93 يوما و15 ساعة و53 دقيقة أي ما سيقرب من 94 يوما.

وبدء فصل الصيف 2024 في يوم الخميس 20 يونيو 2024، وسينتهي يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024، ليبدأ بعدها فصل الخريف لعام 2024، ومن المتوقع أن سيستمر الخريف نحو عدد 89 يوما و20 ساعة و37 دقيقة.

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متى يبدأ فصل الصيف ومتى ينتهي؟

ويذكر أن بدايات وأطوال الفصول الأربعة لعام 2024 ستحل على النحو التالي:

  • فصل الربيع 2024: بدأ في يوم الأربعاء 20 من مارس ويكون عدد أيامه 92 يوما و17 ساعة و44 دقيقة.
  • فصل الصيف 2024: يبدأ يوم الخميس 20 من يونيو ويكون عدد أيامه 93 يوما و15 ساعة و53 دقيقة.
  • فصل الخريف 2024: ويبدأ يوم الأحد 22 من سبتمبر ويكون عدد أيامه 89 يوما و20 ساعة و37 دقيقة.
  • فصل الشتاء 2024: ويبدأ يوم السبت الموافق 21 من ديسمبر ويكون عدد أيامه 88 يوما و23 ساعة و39 ساعة.
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