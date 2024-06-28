cnn: الإيرانيون يصوتون لانتخاب رئيس جديد وسط أزمات اقتصادية مستمرة

في ظل شبح الصراع مع إسرائيل والاقتصاد المتعثر والسخط الاجتماعي، توجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع يوم الجمعة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة قد تكون الأكثر أهمية بالنسبة للبلاد منذ عقود.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن الوفاة المفاجئة للرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر مؤخرا، إلى جانب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسئولين آخرين، تركت فراغًا في القيادة.

المرشح الرئيسي ليحل محل المرشد الأعلى الإيراني

وكان رئيسي، الموالي للنظام المتشدد، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره المرشح الرئيسي؛ ليحل محل المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، البالغ من العمر 85 عامًا، والذي يتمتع بالسلطة المطلقة على جميع شئون الدولة.

كما أنها أول انتخابات رئاسية منذ وفاة ماهسا أميني في عهدة شرطة الآداب سيئة السمعة في البلاد عام 2022، وهو الحدث الذي أثار أكبر احتجاجات منذ تأسيس النظام عام 1979.

ويجري التصويت وسط تدهور العلاقات مع الغرب. والبرنامج النووي الإيراني المتقدم، وتزايد خطر الحرب المباشرة مع إسرائيل، فقبل ​​شهرين فقط، تبادلت إيران وإسرائيل إطلاق النار للمرة الأولى مع اتساع نطاق الصراع في غزة، وتستعد إسرائيل الآن لفتح جبهة ثانية محتملة مع حزب الله، الوكيل الإقليمي الرئيسي لإيران، في لبنان.

وتجمع أنصار المرشح الرئاسي الإيراني محمد باقر قاليباف في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية للاستماع إليه وهو يتحدث في طهران بإيران يوم الخميس.

ويتنافس ثلاثة محافظين مع مرشح إصلاحي واحد على أعلى مقعد منتخب في البلاد، بعد منع عشرات المرشحين الآخرين من الترشح. ومن بين المرشحين، مسعود بيزشكيان "69 عاما"، وهو برلماني إصلاحي ووزير صحة سابق، وسعيد جليلي المستشار الأمني ​​المتشدد والمفاوض النووي، ومحمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني المحافظ، يعتبرون على نطاق واسع المرشحين الأوفر حظا في الجولة الأولى من الانتخابات. ويتم اختيار المرشحين النهائيين مسبقًا من قبل مجلس صيانة الدستور الإيراني، الذي يرفع تقاريره مباشرة إلى خامنئي.

وأظهر بعض استطلاعات الرأي تزايد شعبية بيزشكيان، مع تقاسم بقية المحافظين الأصوات، وخلال الاحتجاجات التي عمت البلاد ضد وفاة أميني في عام 2022، قال بيزشكيان في مقابلة مع تلفزيون إيرين الإيراني: "هذا خطأنا نريد تطبيق العقيدة الدينية من خلال استخدام القوة وهذا مستحيل علميا".

يوم الخميس، انسحب المرشحان المحافظان، أمير حسين قاضي زاده هاشمي وعلي رضا زاكاني، من السباق للمساعدة في تعزيز الأصوات المتشددة وحث قاضي زاده هاشمي المرشحين الآخرين من "معسكر الثورة" على فعل الشيء نفسه لضمان فوز المتشددين.

وأي مرشح يفوز بما لا يقل عن 50% من الأصوات في الجولة الأولى سيتم انتخابه رئيسًا، وإلا فإن المرشحين الأعلى رتبة سيتواجهان في جولة ثانية بعد أسبوع.

من هم المرشحون الأوائل؟

محمد باقر قاليباف: "رئيس البرلمان ورئيس بلدية طهران السابق، خدم حوالي 25 عامًا في الحرس الثوري الإيراني وعمل لسنوات عديدة في مجال إنفاذ القانون. وهو معروف بأنه موالي شرس للمؤسسة".

مسعود بيزشكيان: "وزير الصحة الأسبق، وهو نائب إصلاحي وجراح قلب متدرب، لقد كان صريحًا ضد قمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية والعنف الذي ارتكبته شرطة الأخلاق".

وسعيد جليلي: "وهو من الصقور المحافظين، وقد عمل لفترة طويلة كمستشار أمني كبير لخامنئي، وهو جندي سابق في الحرس الثوري الإيراني من الحرب الإيرانية العراقية، وباعتباره المفاوض الرئيسي في الاتفاق النووي لعام 2015، قاد جهود طهران لتأمين تخفيف العقوبات".

قال أراش عزيزي، الكاتب الإيراني والزميل في مركز الشرق الأوسط والنظام العالمي (CMEG): "هذه ليست مثل انتخابات حرة ونزيهة، ولن يتمكن من الترشح إلا أولئك الذين تعهدوا بالفعل بالولاء المطلق لخامنئي والجمهورية الإسلامية"، مركز أبحاث مقره برلين، لكن لا تزال هناك اختلافات مهمة للغاية بين المرشحين الرئيسيين الثلاثة كل واحد منهم يمثل مشاكل معينة لخامنئي.

والمتنافسون الرئيسيون هم أبناء الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، والذين تشكلوا على الأرجح من خلال تجاربهم في قتال نظام صدام حسين الذي كان مدعوماً من الولايات المتحدة في الحرب الدموية التي استمرت عقداً من الزمن.