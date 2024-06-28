الجمعة 28 يونيو 2024
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تعنت متواصل.. "إكسترا نيوز" تتابع الأوضاع عند الجانب المصرى من معبر رفح البرى

محمد عادل
محمد عادل

قال محمد عادل، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها العسكرية في مختلف أرجاء مدينة رفح الفلسطينية، وكذلك في مختلف أنحاء قطاع غزة، مؤكدًا أن من بين هذه العمليات ما قامت به دبابات ومدرعات الاحتلال بمحاصرة المدنيين في منطقة الشاكوش الواقعة غرب مدينة رفح الفلسطينية التي من من المفترض أنها منطقة آمنة، ولكنها لم تسلم من العمليات العسكرية التي يشنها الاحتلال.

وأضاف عادل، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك استمرار للمروحيات والطائرات الحربية الإسرائيلية وقصف المباني في حي الشجاعية، ودك هذه المباني على رءوس ساكنيها، بالإضافة إلى إطلاق النيران على المدنيين في شوارع هذا الحي الذي يقع في شرق مدينة غزة، بخلاف العديد من العمليات العسكرية في مختلف أنحاء قطاع غزة وما نسمعه  ونرصده من أمام معبر فح من الجانب المصري بأننا لا نزال نسمع دوي الانفجارات بشكل متكرر وبشكل متواصل وتصاعد لأعمدة الدخان جراء الانفجارات التي قد تبدو اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي أو قصف مدفعي أو غارات جوية عنيفة تشنها قوات الاحتلال بشكل متوالٍ ومكثف في مختلف أنحاء مدينة رفح الفلسطينية.

تعنت الاحتلال متواصل

وأوضح، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ الصباح وحتى هذه اللحظة لم تسمح بمرور أي شاحنات محملة بأي نوع من المساعدات الإنسانية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ولم تسمح بأي شاحنات محملة بالمحروقات أو المواد البترولية، بعدما سمحت بالأمس فقط بأربع شاحنات محملة بالغاز الطبيعي ليستمر التعنت الإسرائيلي الواضح والصريح، وكذلك العراقيل التي تضعها قوات الاحتلال أمام دخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال منفذ كرم أبوسالم.

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