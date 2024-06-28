ورقة مفاهيم التاريخ تالتة ثانوي 2024.. مراجعة نهائية مادة تاريخ الثانوية العامة

نقدم لطلاب الصف الثالث الثانوي، ورقة مفاهيم التاريخ ومراجعة نهائية، حيث يتطلع إليها الآلاف من طلبة الشعبة الأدبية، وذلك قبل ساعات معدودة من أداء الامتحان النهائي للمادة، المقرر أداؤه صباح الغد.

وفي السطور التالية، نوفر لكم ورقة مفاهيم التاريخ تالتة ثانوي 2024، ومراجعة نهائية مادة تاريخ الثانوية العامة.

ورقة مفاهيم التاريخ تالتة ثانوي 2024

وفي هذا السياق، يحتوي ورقة المفاهيم على المصطلحات والمعاهدات والاتفاقيات، جاءت كما يلي:

صلح العريش يناير 1800: صلح وقعه كليبر قائد الحملة الفرنسية مع الصدر الأعظم العثماني وقائد الأسطول الإنجليزي وارتبط بمشاكل الحملة الفرنسية الداخلية والخارجية ونص على خروج الحملة الفرنسية من مصر بكامل أسلحتها على نفقة الدولة العثمانية ورفضته الحكومة الإنجليزية مما أدى لفشله ويدل ذلك على نفوذ إنجلترا وتحكمها في سواحل مصر الشمالية منذ موقعة أبو قير البحرية.

صلح أميان 1802: صلح تم عقده بين إنجلترا وفرنسا في إطار حروب الثورة الفرنسية كنتيجة لتغير التحالفات في أوروبا وبمقتضاه تم خروج إنجلترا من مصر عام 1803 وتخليها عن صلح المماليك مما أدى إلى خروب المماليك للصعيد والسيطرة على المنيا وقطع الملاحة في النيل.

صلح كوتاهية 1833: صلح عقد بين محمد علي والدولة العثمانية لانتهاء حروب الشام الأولى وبمقتضاه بسط محمد علي نفوذه على الشام وأدنه وكريت ومعظم الجزيرة العربية والحجاز وحاول محمد علي بعدها الانفصال وتكوين رابطة عربية وفشل برفض دول أوروبا محاولاته المختلفة وفي أعقابه عقد السلطا العثماني معاهدة في يوليو 1833 مع روسيا دفاعية هجومية ضد الأخطار المختلفة.

مراجعة نهائية مادة تاريخ الثانوية العامة 2024

وفي سياق متصل، جاءت المراجعة النهائية في التاريخ لطلاب ثانوية عامة بالقسم الأدبي، علي النحو التالي:

1- تعرضت الحملة الفرنسية لأول تغيير سياسي داخل مصر بالتزامن مع......

تجدد حروب الثورة الفرنسية

تدخل إنجلترا في اتفاق العريش

اندلاع أحداث ثورة القاهرة الثانية

توجه الأسطول الإنجليزي إلى مصر

2- انعكس فشل نابليون في دخول عكا بالإيجاب على......

العثمانيين

المماليك

المصريين

الفرنسيين

3- يعد لويس الخامس عشر ونابليون وجهان لعملة واحدة من جهة......

تجنب الصدام مع الباب العالي

التأثر بالموقف العسكري الإنجليزي

تغير أوضاع مصر لصالح المماليك

قدرة المصريين على مواجهة الفرنسيين

مراجعة نهائية مادة تاريخ الثانوية العامة 2024

وفي هذا الجانب، يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي شعبة أدبي، الاطلاع علي ورقة مفاهيم التاريخ والمراجعة النهائية، وذلك من خلال متابعة الفيديو التالي: