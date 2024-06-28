بـ 37 ميدالية مصرية.. اختتام منافسات بطولة إفريقيا للدراجات الباراليمبية

اختتمت اليوم الجمعة، منافسات بطولة إفريقيا الباراليمبية لدراجات المضمار والطريق والتي أقيمت في القاهرة خلال الفترة من 26 وحتى 28 يوليو الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة 55 لاعبًا يمثلون 6 دول وهي مصر وكينيا والمغرب وموريشيوس، ونيجيريا، والسنغال.

وفازت مصر بالبطولة برصيد 37 ميدالية متنوعة في سباقات المضمار والطريق.

وشهدت منافسات اليوم الختامي للبطولة إقامة سباقات الطريق والتي أقيمت بطريق القطامية، وحصد منتخب مصر لقب بطولة الطريق بإجمالي 16 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية، و7 فضية، و4 برونزية.

فيما حصد منتخب كينيا 9 ميداليات بواقع 5 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزية واحدة، وفاز منتخب السنغال بـ 4 ذهبيات، وفضيتين، وتوج منتخب المغرب بـ 4 ذهبيات، وحصد منتخب موريشيوس فضية واحدة، وتوج منتخب نيجيريا بميدالية برونزية واحدة.

واختتمت أمس، منافسات سباقات المضمار والتي حقق منتخب مصر فيها الصدارة بمجموع 21 ميدالية متنوعة بواقع 10 ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين.



وبذلك توج منتخب مصر بلقب بطولة إفريقيا الباراليمبية لدراجات المضمار والطريق بمجموع 37 ميدالية متنوعة، بواقع 15 ذهبية، و16 فضية، و6 برونزيات.



وشهدت البطولة منافسات قوية، وأشاد رؤساء بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة بمستوى المنافسات والمستوى التنظيمي المميز الذي شهدته البطولة، والذي أكد ريادة مصر وتميزها في تنظيم الأحداث والبطولات الرياضية القارية والدولية.



من جانبه، أعرب الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات والنائب الاول لرئيس الاتحادين الدولي والعربي عن سعادته بنجاح البطولة، وإشادة جميع المشاركين بالمنافسات القوية والمستوى التنظيمي.

وأشار “عزام” إلى أن البطولة جاءت ضمن سلسلة بطولات مميزة نظمها الاتحاد الإفريقي للدراجات في الفترة الماضية، عكست جميعها تطور رياضة الدراجات وزيادة قاعدة المشاركين على مستوى القارة السمراء، وفي ظل الدولة للدراجات وخاصة البارالمبية واهتمام القيادة السياسية مما انعكس علي نجاح التنظيم وتتويج المصريين بالبطولات.

فيما أعرب محمد إبراهيم مدرب منتخب مصر عن سعادته بنتائج لاعبي المنتخب في البطولة ونجاحهم في حصد لقبها، مشيرًا إلى أن إقامة النسخة الأولى من هذه البطولة في مصر كان فرصة جيدة لاختبار قدرات العديد من اللاعبين الذين شاركوا في البطولة، والذين سيشكلون نواة لجيل مميز من لاعبي الدراجات الباراليمبيين في المرحلة المقبلة للمنافسة في البطولات العالمية حيث ان هذه البطولة تضيف نقاط جديدة للاعبي منتخب مصر مما تؤهلهم لكأس العالم والاولمبياد.

جانب من بطولة إفريقيا للدراجات الباراليمبية

جانب من بطولة إفريقيا للدراجات الباراليمبية