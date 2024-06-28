هبوط محدود بالطريق الصحراوى الغربى بنطاق بنى سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، بالإشراف على الإجراءات التي نفذتها الجهات المختصة من هيئة الطرق، الوحدة المحلية، المرور، بشأن التعامل مع واقعة هبوط جزئي محدود بطريق أسيوط الغربي، على مساحة 2م× 3م، نطاق مركز سمسطا، حيث وجه المحافظ بسرعة اتخاذ ما يلزم والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، توجه السكرتير العام المساعد على الفور لموقع الهبوط الجزئي المحدود، لمعاينة الموقف على الطبيعة، بحضور شوقي هاشم، نائب رئيس مركز سمسطا، المهندس محمد طه، ومحمد عبدالباسط من إدارة صيانة الطرق بالهيئة، ومسئولي المرور، ومركز شرطة سمسطا.

حيث تمت معاينة موقع الهبوط، وعمل كردون مروري بمحيط الهبوط كإجراء احترازي، لتنظيم حركة المرور، وتأمينها بالموقع، بجانب رفع الطبقة الأسفلتية، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإصلاح الطريق وتمهيده.

الهبوط الارضي