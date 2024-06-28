الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز" تستعرض دور ثورة 30 يونيو فى دعم ملف الحماية الاجتماعية

جانب من ملف الحماية
جانب من ملف الحماية الاجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، عبر شاشتها تقريرًا لها عن دور ثورة 30 يونيو في دعم ملف الحماية الاجتماعية.

وأضاف التقرير أن الدولة المصرية أولت عقب ثورة 30 يونيو 2013، ملف الحماية الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا بل وحظيت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأولوية خاصة، حيث عملت الدولة بكل جهد من أجل بناء منظومة شاملة للحماية الاجتماعية من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة.

وأوضح أن اهتمام الدولة بالحماية الاجتماعية برز من خلال العديد من المشروعات القومية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم، فضلًا عن إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي مثلت مظلة حماية للمواطنين في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأكد أنه منذ ثورة 30 يونيو 2013 مدت الدولة شبكات الأمان الاجتماعي وعززت الاستثمار في رأس المال البشري وأطلقت البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا ودعمهم ماديًا وتمكينهم اقتصاديًا وضمان حقوقهم الإنسانية، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور ومنح العلاوات الاستثنائية للتخفيف من آثار تداعيات الأزمات الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أنه من أجل بلوغ ذلك الهدف لتحسين جودة حياة المواطنين، أطلقت الدولة مؤسسة حياة كريمة التي أسهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقرًا من حيث السكن اللائق وخدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة والتعليم والصحة، كما نجحت مصر في تحديات عدة فيما يخص تحسين مستويات العدالة الاجتماعية والحد من الفقر وخلق فرص عمل إلى جانب تحسين جودة الخدمات الأساسية. 

ونوّه إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي أطلق الفاعلون في المجتمع المدني المصري كيان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية والذي يمثل ثمرة التعاون بين 34 كيانًا تنمويًا وخدميًا من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال المقرات المنتشرة على مستوى 27 محافظة، بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية.

وتابع: "وعلى صعيد ذي صلة، بذلت مصر جهودًا كبيرة في تعزيز الحق في السكن اللائق بالإضافة إلى تطوير عدد من المناطق غير الآمنة وإطلاق برامج طموحة للإسكان الاجتماعي للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل، كما اتخذت الدولة قرارًا بتوسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية خاصة في ظل الأزمات الدولية لامتصاص الصدمات الخارجية".

واستكمل: "كما أطلق الرئيس السيسي العديد من المبادرات الصحية من أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيرس سي، فضلًا عن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة وآخرها مبادرة 100 يوم صحة".

ونوّه إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تضمنت برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته الدولة عام 2015 لاستهداف الأسر الفقيرة بشكل مباشر بجانب الاستهداف الفئوي للنساء والمسنين والأشخاص ذوي الهمم، فيما بلغ عدد المستفيدين منه بالدعم النقدي 5 ملايين ومائتي ألف أسرة، كما زادت مخصصات هذا البرنامج عدة مرات آخرها في موازنة العام المالي الجديد 2024-2025 التي تم التبكير بصرفها في مارس".

وأوضح أن الاهتمام بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ترجم في أرقام الموازنة العامة للدولة التي شهدت زيادة كبيرة في المخصصات للدعم ولبرامج الحماية الاجتماعية إلى جانب ما شهدته مرتبات العاملين في الدولة من زيادات والعمل على تحسين معيشة المواطنين من خلال رفع الحد الأدنى للأجور لستة آلاف جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة مخصصات معاشات التضامن الاجتماعية".

اكسترا نيوز ملف الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية ثورة 30 يونيو الرئيس عبدالفتاح السيسي الأزمات الدولية المجتمع المدنى

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود مبادرة "حياة كريمة" درة تاج العدالة الاجتماعية

باحث شئون دولية: ترامب حقق إصابة مباشرة لبايدن خلال المناظرة الرئاسية الأمريكية

بشير عبدالفتاح: لا يجب التعويل كثيرًا على مخرجات الاستحقاق الرئاسي الإيراني

"تعنت مستمر من الاحتلال".. إسرائيل تواصل إغلاق معابر غزة لليوم 53 على التوالي

مقرب من خامنئي.. سعيد جليلي أحد أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

"القاهرة الإخبارية": 8 رؤساء سابقين شغلوا منصب الرئيس الإيرانى

فصائل فلسطينية: فجرنا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة أرضية بحى الشجاعية

الأكثر قراءة

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

أول تعليق من جهاز أكتوبر الجديدة على واقعة سرقة محطة توزيع الكهرباء

مصدر فى الأهلى يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات ملف تجديد عقد عمرو السولية

“حادثة قبل العيد والنهاردة ثعبان”.. رعب فى منزل نرمين الفقى (فيديو)

استجواب متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة الاتجار فى المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل