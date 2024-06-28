الجمعة 28 يونيو 2024
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أطعمة ومشروبات تساعدك على تعزيز صحة الشعر

تعزيز صحة الشعر
تعزيز صحة الشعر

تعتبر صحة الشعر من المواضيع الهامة التي تشغل بال الكثيرين، إذ يسعى الجميع للحصول على شعر صحي ولامع. هناك العديد من الأطعمة التي تلعب دوراً كبيراً في تعزيز صحة الشعر.

وفيما يلي بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها للحفاظ على صحة الشعر، وذلك بحسب ما جاء فى موقع “هيلث” الطبي.

السمك الدهني: 

 يُعد السمك الدهني مثل السلمون والسردين والماكريل من المصادر الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية. تساعد هذه الأحماض في تعزيز صحة فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر، مما يسهم في نمو شعر صحي وقوي.

البذور والمكسرات: 

  تحتوي البذور مثل بذور الكتان وبذور الشيا والمكسرات مثل الجوز واللوز على أحماض دهنية أساسية، بالإضافة إلى فيتامين E الذي يساعد في تحسين صحة فروة الرأس وتقليل التساقط.

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الخضروات الورقية الداكنة: 

  تحتوي الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكرنب على فيتامينات ومعادن مهمة مثل الحديد وفيتامين A وفيتامين C. يساعد الحديد في نقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر، بينما يساهم فيتامين A في إنتاج الزهم الذي يرطب فروة الرأس.

البيض: 

 البيض مصدر غني بالبروتين والبيوتين (فيتامين B7). يعد البروتين عنصراً أساسياً لبناء الشعر، بينما يساعد البيوتين في تقوية بصيلات الشعر ومنع تكسرها.

الفواكه:
  الفواكه مثل الفراولة والتوت والأفوكادو مليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد في حماية بصيلات الشعر من الأضرار البيئية وتحسين نمو الشعر. يحتوي الأفوكادو على فيتامين E، بينما تحتوي الفراولة والتوت على فيتامين C.

اللحوم الحمراء: 
  اللحوم الحمراء مصدر غني بالحديد والبروتينات. يساعد الحديد في نقل الأكسجين إلى خلايا الشعر، مما يعزز من نموه وصحته.

البقوليات: 
  تحتوي البقوليات مثل الفاصوليا والعدس على البروتينات والحديد والزنك والبيوتين. كل هذه العناصر مهمة لتعزيز نمو الشعر وصحته.

الزبادي ومنتجات الألبان: 
  منتجات الألبان غنية بالكالسيوم والبروتين وفيتامينات B مثل B5 و B12. هذه العناصر تساعد في تغذية بصيلات الشعر وتعزيز نموه.

بتناول هذه الأطعمة بشكل منتظم، يمكن تعزيز صحة الشعر وجعله أقوى وأكثر لمعانًا. من المهم أيضًا الحفاظ على نظام غذائي متوازن وغني بالمغذيات لدعم صحة الشعر بشكل عام.

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