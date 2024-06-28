جميع قوانين الفيزياء ثالث ثانوي pdf.. المراجعة النهائية فيزياء الثانوية العامة

نوفر لطلابنا الأعزاء في الصف الثالث الثانوي، المراجعة النهائية لمادة الفيزياء وجميع القوانين الموجودة في المنهج، حيث يطلع عليها الآلاف من طلاب الشعبة العلمية سواء كان: "علمي- رياضة"، بالتزامن مع قرب أداء امتحان الفيزياء خلال ساعات معدودة من الآن، والمقرر أداؤه صباح الغد.

وفي السطور التالية، نوفر لكم جميع قوانين الفيزياء ثالث ثانوي pdf، والمراجعة النهائية فيزياء الثانوية العامة.

جميع قوانين الفيزياء ثالث ثانوي pdf

وفي هذا السياق، يحتوي المنهج المقرر في مادة الفيزياء، على عدد من قوانين الفيزياء للصف الثالث الثانوي، والتي تتمثل فيما يلي:

القانون (1): التيار الكهربي.

القانون (2): قانون أوم.

القانون (3): قانون كيرشوف.

القانون (4): أساسيات ومفاهيم التيار الكهربي.

القانون (5): المقاومة النوعية والتوصيلات الكهربية.

القانون (6): توصيل المقاومات بالتوالي والتوازي.

القانون (7): قانون أوم للدائرة المغلقة.

القانون (8): طريقة التفكير في حل المسائل والتأثير المغناطيسي للتيار الكهربي.

القانون (9): القوة المغناطيسية وعزم الازدواج.

القانون (10): المجال المغناطيسى لسلك مستقيم.

القانون (11): فصل الحث الكهرومغناطيسي.

القانون (12): قانون فاراداي.

القانون (13): القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة في سلك مستقيم.

القانون (14): الحث المتبادل بين ملفين والحث الذاتي لملف.

القانون (15): المولد الكهربي والمحرك الكهربي.

القانون (16): قوانين دوائر التيار المتردد، والدائرة المهتزة، ودائرة الرني.

القانون (17): ازدواجية الموجة والجسيم.

القانون (18): إشعاع الجسم الأسود.

القانون (19): الانبعاث الحراري والتأثير الكهروضوئي.

القانون (20): ظاهرة كومتون.

القانون (21): الإلكترونيات التناظرية والرقمية.

المراجعة النهائية فيزياء الثانوية العامة 2024

وفي سياق متصل، نستعرض لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي المراجعة النهائية فيزياء، وتحتوي المراجعة على مخلص للفصول والقوانين الموجودة بمنهج الفيزياء، جاءت كما يلي:

اكتتب المصطلح العلمي:

1- التيار الذي يغير شدته واتجاه كل نصف دورة “التيار المتردد”.

2- شدة التيار المستمر التي تولد نفس القدرة الكهربية التي يولدها التيار المتردد في نفس الملف “القيمة الفعالة للتيار المتردد”.

3- مكافئ المقاومة والمفاعلة الحسية والسعوية في دائرة تيار متردد “المعاوقة”.

4- فرق الجهد بين طرفي موصل عندما يبذل شغل مقداره 1J لنقل كمية كهربية مقدارها 1C “الفولت”

5- الطول الموجي لأقصى قمة إشعاع يتناسب عكسيا مع درجه الحرارة الكلفينية “قانون فن”.

6- دائرة يتم فيها تبادل الطاقة الكهربائية في الملف على هيئة مجال مغناطيسي، وفي المكثف على هيئة مجال كهربي “الدائرة المهتزة”.

7- عند سقوط فوتون على إلكترون حر فإن تردده يقل ويغير اتجاهه وتزداد سرعة الإلكترون ويغير اتجاهه “ظاهرة كومتون”.

المراجعة النهائية فيزياء الثانوية العامة 2024

وفي هذا الجانب، يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الإطلاع على المراجعة النهائية وجميع قوانين مادة الفيزياء، وذلك من خلال متابعة الفيديو التالي: