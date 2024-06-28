“حادثة قبل العيد والنهاردة ثعبان”.. رعب فى منزل نرمين الفقى (فيديو)

أعربت الفنانة نرمين الفقي عن خوفها الشديد بسبب عثورها على ثعبان داخل حديقة منزلها، وشاركت جمهورها لحظة اصطياده.

ونشرت “نرمين” مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، معربة عن امتنانها بعد نجاتها للمرة الثانية: “ لا حول ولا قوة إلا بالله يوم الخميس اللي قبل العيد مسافرة ربنا نجاني وعدت على خير من حادثة مرعبة، النهاردة ثعبان في بيتي، يا رب سترك يا رب”.

جدير بالذكر أن شاركت الفنانة نرمين الفقي في شهر رمضان الماضي، بمسلسل "محارب"، وتدور قصته في إطار من الدراما، تدور أحداث المسلسل حول الشاب (محارب) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة (القاهرة)، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة (محارب) في حادث سيارة.

مسلسل محارب من بطولة عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.