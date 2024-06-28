الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حماس: إجراءات الاحتلال تتطلب موقفًا فلسطينيًا موحدًا برفضها والتصدى لها

حركة حماس
حركة حماس

أكدت حركة حماس أن قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي توسيع الاستيطان وشرعنة 5 مستوطنات جديدة إعلان عملي بالمضي في خطط سموتريتش للسيطرة على الضفة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت حماس، أن إجراءات الاحتلال تتطلب موقفًا فلسطينيًا موحدًا برفضها والتصدي لها ومواجهة سياسات حكومة المتطرفين الإسرائيليين، وعلى الأمم المتحدة اتخاذ خطوات عملية تتجاوز حدود الإدانة إلى العمل على وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تمثل محاولة خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية.

حركة حماس القاهرة الإخبارية سموتريتش قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي مستوطنات

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