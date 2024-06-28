مجلس أمناء السادات يعقد اجتماعه الشهري لبحث شكاوى المواطنين

عقد مجلس أمناء مدينة السادات اليوم الجمعة، اجتماعه الشهري لمناقشة كافة الخدمات والأنشطة المُلحة بالمدينة وبحث سرعة تنفيذها لخدمة السكان.

وترأس الاجتماع المهندس اسلام الفيشاوي رئيس المجلس، وبحضور المهندس ياسر عبد الحليم حسن رئيس جهاز تنميه مدينه السادات والمهندس اسامه محمد على وممثلى المجتمع المدنى وقيادات الوزرات التنفيذيين بمحافظة المنوفية.

أبرز مناقشات اجتماع مجلس أمناء السادات

ناقش مجلس أمناء مدينة السادات بعض الموضوعات الهامه المدرجة بجدول الاعمال من اهمها تقارير اللجان المنبثقة للمجلس لجنة الصحة والسكان - لجنة الاستثمار - لجنه التعليم وذوى الهمم).

كما ناقش مجلس أمناء، تقرير لجنة التموين بالمرور على المحلات والمخابز وما قامت به من اجراءات بتحرير محاضر للمخالفين ووجه المجلس إلى سرعه اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال توفير السلع والخدمات الرئيسية للمواطنين بالمدينه كما وجه بضرورة احكام الرقابه على المخابز بتوفير الخبز المدعم والخبز السياحي على مدار اليوم.

كما ناقش الاجتماع، الاقتراح المقدم من أيمن أبو زيد وكيل المجلس، بخصوص زياده عدد ٢ فصل بمدارس التمريض الموجودة بالمدينه وقد وجه المجلس باتخاذ الاجراءات وزياده عدد الفصول قبل بدايه العام الدراسى.

كما ناقش مسئولي مجلس الامناء بعد الطلبات المقدمة من بعض للجهات الخدمية لتوفير الدعم للمساعدة فى تقديم الخدمات المطلوبه للمواطنين.