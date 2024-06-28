حسام حسن يقود هجوم سموحة أمام بيراميدز بدوري نايل

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، تشكيل الموج الأزرق الرسمي لمواجهة بيراميدز، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة سموحة وبيراميدز بمسابقةدوري نايل

يستضيف سموحة نظيره بيراميدز، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل سموحة لمواجهة بيراميدز بمسابقة دوري نايل

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: الهاني سليمان.

خط الدفاع: بركات حجاج وأحمد حكم، وطارق علاء وعمرو قلاوة.

خط الوسط: دكو دودو وحمدي علاء، ومحمد كناريا وأحمد خالد، ومصطفى البدري.

خط الهجوم: حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

محمد أشرف، ميدو مصطفى، جاستيس آرثر، أبو بكر ليادي، محمد عصام، عبداللطيف بن قسو، محمد سعيد مكرونة، فادي فريد، جونيور أجايي.

تشكيل سموحة لمواجهة بيراميدز بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة سموحة وبيراميدز بمسابقة دوري نايل

تنقل مباراة سموحة وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل، عبر قناة أون تايم سبورت 2، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة.

ويسبق المباراة أستوديو تحليلي، يقدمه الإعلامي يحيى حمزه، رفقة الكباتن سامي الشيشيني وجمال حمزه، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة طارق الأدور، ومراسل من أرض الملعب صلاح عقدة.

طاقم حكام مباراة سموحة وبيراميدز بمسابقة دوري نايل

يقود مباراة بيراميدز وسموحة، في الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل، تحكيميا محمد سلامة حكم ساحة، ويعاونه مصطفى حسن حكم مساعد أول، ورجب محمد حكم مساعد ثان، والسيد منير حكم رابع، ومحمود الدسوقي حكم تقنية VAR وأحمد ناجي حكم مساعد تقنية VAR.

حكام مباراة سموحة وبيراميدز بمسابقة دوري نايل

موقف سموحة بجدول دوري نايل

يحتل الموج الأزرق المركز السابع بجدول دوري نايل، برصيد 39 نقطة من 26 مباراة، بواقع 10 انتصارات و9 تعادلات و7 هزائم، إلا أن سموحة مازال يمتلك مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرون أمام الأهلي، تقام في وقت لاحق.

موقف سموحة بجدول دوري نايل

بيراميدز يسقط سموحة بثلاثية

بثلاثية نظيفة، نجح فريق بيراميدز في إسقاط سموحة بثلاثية نظيفة، خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين.