الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشوط الأول.. البنك الأهلي يتقدم بهدفين على المقاولون وياو أنور يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري

ياو أنور سجل أسرع
ياو أنور سجل أسرع هدف في الدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون والبنك الأهلي المقامة بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة دوري نايل بتقدم البنك الأهلي  بهدفين نظيفين سجلهما ياو أنور وأسامة فيصل في الدقيقتين 1 و15 .

بداية الشوط الأول كانت سريعة ونجح لاعبو البنك الأهلي في استغلال أخطاء مدافعي المقاولون وسجلوا هدفين في ربع ساعة الأولى وكان الهدف الأول تاريخيا لأنه أصبح أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري وجاء بعد 11 ثانية فقط عندما تلقي أسامة فيصل كرة طولية ولعبها برأسه إلى ياو أنور الذي راوغ الحارس محمود أبوالسعود وسدد الكرة داخل المرمى مسجلا هدف التقدم للبنك الأهلي.

في الدقيقة الخامسة أنطلق أمادو نياس من منتصف ملعبه حتى دخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن ومرر كرة عرضية أرضية سددها محمد مجلي وارتدت من الدفاع إلى محمد عبدالناصر الذي سددها في أجسام المدافعين لتضيع أول فرصة من المقاولون .

في الدقيقة الثامنة نال أسامة فيصل مهاجم البنك الاهلي انذارا للخشونة مع محمود أبوالفتوح "مانجا" الذي خرج مصابا ولعب عمر سافيولا بدلا منه.

في الدقيقة 15 مرر محمد بسيوني الكرة إلى ياو أنور المنطلق في الجانب الأيمن فدخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية أرضية لم يجد أسامة فيصل صعوبة في إيداعها المرمى مسجلا الهدف الثاني للبنك الأهلي .

استمرت سيطرة البنك الأهلي وفي الدقيقة 33 مرر إسحاق يعقوب كرة عرضية من ركلة ركنية سددها ياو أنور برأسه وأبعدها محمود بوالسعود برأسه إلى ركنية..وأهدر أحمد النادري فرصة سهلة في الدقيقة 35 عندما مرر إسحاق يعقوب كرة عرضية أرضية تخطت الجميع وتهيأت أمام النادري الذي أطاح بها فوق العارضة.

في الدقيقة 41 انطلق ياو أنور في الجانب الأيمن ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية بجوار القائم الأيمن ..واحتسب الحكم أمين عمر ثلاث دقائق وقت بدل ضائع ثم أطلق صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي بهدفين .

دوري نايل المقاولون البنك الأهلي أسامة فيصل ياو أنور

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