الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسين زين يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يونيو المجيدة

حسين زين
حسين زين

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة  ذكرى ثورة يونيو المجيدة، وبأصدق الأمنيات في هذه المناسبة العظيمة، ندعو المولى - عز وجل - أن يوفقه لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

وقال حسين زين إن ثورة يونيو أحد أهم وأعظم إنجازات الشعب المصري الذي أظهر عزيمة وشجاعة  من أجل الحفاظ على مصر وهويتها وثقافتها وأمنها واستقرارها فى مواجهة قوى الشر والتطرف، وكان هذا الإنجاز العظيم حدثًا فارقًا ونقطة انطلاقة كبيرة نحو بناء جمهورية ديمقراطية حديثة نعتز ونفخر بها وحمل أمانتها ابن مصر المخلص الرئيس عبدالفتاح السيسي  وسط مخاطر وتحديات جسيمة، وحمى إرادة الشعب جيش وطني عظيم وبفضل الله وتكاتف المصريين تمكنا من عبور تلك المخاطر والصعاب لنمضى بخطى واثقة على طريق الإصلاح والتنمية وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة نواكب بها متغيرات وتطورات عالمية كبيرة،  وستضع مصرنا الغالية فى مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف زين أن ما تحقق من إنجازات وتنمية في كافة المجالات منذ ثورة يونيو  فى ظل القيادة الواعية الحكيمة، مكّن الدولة المصرية من مواجهة أزمات اقتصادية عالمية، لنمضى بثبات نحو تحقيق المزيد من الإنجازات غير المسبوقة واستكمال مسيرة التنمية والتحديث والتطوير فى مختلف المجالات .

حسين زين ثورة يونيو التنمية الشاملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للإعلام ذكرى ثورة يونيو

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