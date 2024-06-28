بمشاركة 100 لاعب.. مهرجان العلمين حاضنة النسخة الأولى من بطولة «بادل» الدولية

بدأ العد التنازلي لانطلاق الموسم الثاني من مهرجان العالم علمين والذي تستضيفه المدينة الجديدة.

وأقيم مهرجان العالم علمين في نسخته الأولى بالعام الماضي، في الفترة بين 13 يوليو 2023 وحتى 26 أغسطس، وشهد إقامة العديد من الفعاليات الرياضية والفنية والترفيهية؛ كما استقبلت مدينة العلمين نحو مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان.

وأقيمت بطولة البادل الدولية ضمن فعاليات المهرجان، بمشاركة 100 لاعبًا من 15 دولة مختلفة.

وفي السطور الآتية، سلط "الدستور" الضوء على النسخة الأولى من بطولة البادل العالمية بمهرجان العالم علمين 2023، وتعريف باللعبة.

ماهي لعبة البادل؟

البادل من رياضات المضرب مثل التنس والاسكواش ولكنها مختلفة عن رياضة التنس بشكلها المعرف، إذ أن البادل تلعب بشكل زوجي في ملعب مغلق، وفي ملعب أقل مساحة من ملعب التنس.

تتشابه رياضة البادل مع الاسكواش في شكل الملعب إذ أن ملعب البادل محاط بجدران زجاجية مثل ملعب الاسكواش.



كما أن لعبة البادل ليست مرهقة بدنيًا مثل لعبة التنس، وأكثر إثارة، ويعد مضرب البادل أكثر قوة من مضرب التنس وبمقبض أقصر يمنح اللاعب تحكمًا أفضل، ويمتاك بهيكل داخلي متين.

وتمتاز كرة البادل أنها أكثر نعومة من نظيرتها في التنس، وبضغط هواء أقل من كرة التنس.

ويرجع تاريخ لعبة البادل إلى عام 1969، واخترعها إنريكي كوركويرا بالمكسيك، وانتشرت في بلدان المسيكك وإسبانيا وإيطاليا، ثم انتقلت إلى بعض دول أمريكا اللاتينية والوطن العربي.

وحصد الأرجنتيني روبرتو جاتكير أول بطولة رسمية للعبة البادل، وهي كأس العالم للبادل والتي أقيمت عام 1992 في إسبانيا تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة.

فيما استضافت قطر أول بطولة رسمية للبادل في الشرق الأوسط بعام 2021، ونظمها الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة، وشارك بها 320 لاعبًا من 16 دولة مختلفة.

بطولة العالم علمين للبادل 2023

أقيمت منافسات النسخة الأولى من بطولة البادل العالمية بالعلمين، بمشاركة 100 لاعبًا جميعهم من المصنفين دوليًا على مستوى اللعبة.

ولعبت مباريات البطولة على 3 ملاعب عالمية، وفاز الثنائي الإسباني إيكاردو وجارسيا ببطولة الرجال، فيما حققت الهولندية روزالين والانجليزية تيا المركز الأول في فئة السيدات.

وشهدت البطولة مشاركة القطري محمد سعدون الكواري، الإعلامي بمجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، والمصنف الأول على مستوى قطر والوطن العربي، والـ55 على مستوى العالم.

وبلغت قيمة جوائز البطولة 12.5 ألف يورو، وفقًا للموقع الرسمي للعبة البادل.

