الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سجل الآن.. لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني

طلاب الصف الأول الثانوي
طلاب الصف الأول الثانوي

مع إعلان نتائج 3 إعدادي في جميع المحافظات يشغل بال الطلاب وأولياء الأمور معرفة لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني عبر جوجل، حيث كشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، كافة تفاصيل التقديم في أولى ثانوي، والشروط والأوراق المطلوبة، وذلك عقب أن اعتمد اللواء خالد عبد العال بصفته محافظ القاهرة الحد الأدنى لمجموع القبول في الثانوي العام وتكون بحد أدني 232 درجة. 

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني

وتنشر "الدستور" لكم في هذه السطور الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2024 2025، وذلك بعدما قامت بتحديده وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 القاهرة

قامت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة بفتح باب التقديم في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 2025/2024، والتي ستتضمن للآتي: من هنا.

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي 

ويدخل الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية لمدارس الثانوية العامة بالعام الدراسي الجديدة، لينك تقديم أولى ثانوي في 2024 2025، والذي قد أشار لكيفية الدخول عليه واستخدامه بالخطوات وبعض من الأوراق المطلوبة.

وسوف يتم تقديم الصف الأول الثانوي 2024 في المحافظات المختلفة إلكترونيا، ذلك بالنسبة للطلبة الراغبين في الالتحاق في التعليم الثانوي العام، ويتاح لطلبة الصف الثالث الإعدادي من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، القيام بالدخول للينك تقديم أولى ثانوي بعد الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة في محافظته.

رابط تقديم رياض الأطفال 2024.. خطوات التقديم والتسجيل

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ويتأكد الطالب من أنه يكون حاصل على الحد الأدنى للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، حيث سوف يحتاج لعدد من الأوراق التي سوف يجب أن ستكون متاحة للتقديم:

  • أصل من شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية.
  • 3 صور من شهادة النجاح الإعدادية.
  • شهادة الميلاد الأصل وكذلك ثلاث صور لها.
  • صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم
  • 4 من الصور الشخصية للطالب
  • شهادة صحية للطالب تثبت صحته
  • ملف تقديم الطالب بالثانوية العامة سيحتوي على: (طلب الالتحاق - ملف متابعة الطالب - 1 طابع تعليمي - 2 طابع مهن تعليمية - 1 تنمية موارد).
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