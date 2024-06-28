فيستون ماييلي.. تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة بدوري نايل

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل السماوي الرسمي لمواجهة سموحة، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة بيراميدز وسموحة بمسابقة دوري نايل

يحل بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره سموحة، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة بمسابقة دوري نايل

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - فخري لاكاي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال- أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - محمود صابر.

تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة بمسابقة دوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسموحة بمسابقة دوري نايل

تنقل مباراة بيراميدز وسموحة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون بمسابقة دوري نايل، عبر قناة أون تايم سبورت 2، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة.

ويسبق المباراة أستوديو تحليلي، يقدمه الإعلامي يحيى حمزه، رفقة الكباتن سامي الشيشيني وجمال حمزه، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة طارق الأدور، ومراسل من أرض الملعب صلاح عقدة.

طاقم حكام مباراة بيراميدز وسموحة بمسابقة دوري نايل

يقود مباراة بيراميدز وسموحة، في الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل، تحكيميا محمد سلامة حكم ساحة، ويعاونه مصطفى حسن حكم مساعد أول، ورجب محمد حكم مساعد ثان، والسيد منير حكم رابع، ومحمود الدسوقي حكم تقنية VAR وأحمد ناجي حكم مساعد تقنية VAR.

حكام مباراة بيراميدز وسموحة بمسابقة دوري نايل

موقف بيراميدز بجدول دوري نايل

يتربع بيراميدز على قمة دوري نايل، برصيد 62 نقطة من 25 مباراة، بواقع 19 انتصار و5 تعادلات وهزيمة يتيمة.

ويمتلك الفريق السماوي، مباراتين مؤجلتين أمام القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، من الجولتين الرابعة عشر والثامنة عشر.

موقف بيراميدز بدوري نايل

بيراميدز يسقط سموحة بثلاثية

بثلاثية نظيفة، نجح فريق بيراميدز في إسقاط سموحة بثلاثية نظيفة، خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين.