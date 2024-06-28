الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التضامن" و"الصحة" تطلقان حملة "من بدرى أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

حملة من بدري أمان
حملة من بدري أمان

تطلق وزارتا التضامن الاجتماعي والصحة والسكان الأحد المقبل الموافق 30 يونيو فعاليات حملة "من بدري أمان"، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، في تسع محافظات على مستوى الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية المختلفة.

علاج الأورام 

يأتي ذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى حصول المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية فى شهر يونيو 2023 على تسجيل رقم قياسي جديد لأكبر علامة توعية بالسرطان بالعالم بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن تواجد الحملة المكثف "من بدري أمان" للسيدات بداية من سن 18 عامًا، وهي حملة مجانية برعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، حيث سيتم نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر وأهداف الحملة من خلال مشاركة 3000 رائدة اجتماعية لحث المواطنين على الإقبال والاطمئنان على صحتهم.

وأكدت "القباج" أن التضامن الاجتماعي تتشرف بتقديم كافة سبل الدعم لوزارة الصحة والسكان في تعاون وثيق من أجل تعزيز صحة الأسرة والمرأة، وذلك من خلال التنسيق بين الجمعيات الأهلية الوسيطة والقاعدية القريبة إلى المجتمع، وأن التضامن تشمل ذلك التعاون من خلال برنامج "تكافؤ الفرص" الممول من موازنة الدولة للتضامن الاجتماعي.

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كما أفادت بأهمية التعاون بين مديريات الصحة والسكان ومديريات التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى توظيف طاقات وعلاقات الرائدات الاجتماعيات في توعية وتعبئة المواطنين للإقدام والكشف المبكر ليطمئنوا على صحتهم.

كما أوضحت أن الحملة ستنطلق يوم الأحد في محافظات القاهرة والقليوبية والبحيرة ودمياط والإسكندرية، والفيوم وبني سويف وأسيوط وسوهاج، علمًا بأن مواعيد الحملة يوميًا ستبدأ من الساعة 10 صباحًا وحتى 6 مساء، وستشمل الحملة الخدمات المقدمة تحت مظلة مبادرات رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم.

من جانبه أكد الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم أن  دعم وزارة التضامن الاجتماعي من الركائز الأساسية لإنجاح الحملة، حيث تتم مشاركة 3000 رائدة اجتماعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لنشر الوعي عن أهمية الكشف المبكر وأهداف الحملة لحث المواطنين على المشاركة، متمنيًا مشاركة كل المواطنين والاستفادة بالخدمات المقدمة للاطمئنان على صحتهم.
 
وأوضح أنه على هامش الحملة  سيتم تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهو عمل مسح لعدد 3.860  مواطنًا في 480 دقيقة بمعدل 8 كشوفات بالدقيقة الواحدة، وسيتم تلقي جميع الخدمات مجانًا، مشددًا على أنه  ستقام في السابعة مساء يوم الأحد المقبل أيضًا احتفالية كبرى، بالمسرح الكبير بقلعة صلاح الدين الأيوبي مع إضاءة القلعة باللون البنفسجي؛ إحياء لفعاليات حصول مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بموسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر علامة توعية بالسرطان، وتطمح الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم في استكمال المسيرة  عن الإعلان عن قصة نجاح جديدة بتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، ومبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة، بحضور  وزيري الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي ورئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم  وأعضاء اللجان العلمية لمبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة، وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي وممثلي الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، ولفيف من ممثلي الهيئات والشركات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

حملة من بدري أمان
حملة من بدري أمان
حملة من بدري أمان
حملة من بدري أمان
حملة من بدري أمان
حملة من بدري أمان
التضامن الاجتماعي من بدري أمان علاج الأورام الأورام السرطانية جينيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم نيفين القباج

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