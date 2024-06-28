بمناسبة 30 يونيو.. تخفيضات خاصة بمعارض "كلنا واحد" فى المحافظات

كشفت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك عن أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ‏بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو الإعلان عن تخفيضات خاصة يوم الأحد 30/ 6 من خلال مبادرة كلنا واحد.

وكشفت الوزارة عن أن مبادرة كلنا واحد تقام تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وذلك بمشاركة 69 مولًا تجاريًا وعدد 348 سلسلة مواد غذائية ومطاعم ومحال متنوعة، إضافة إلى تخفيضات خاصة بالمستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل ودور العرض السينمائية والملاهي ليصبح إجمالى فروع الكيانات المشاركة 3315 فرعًا بجميع أنحاء الجمهورية.