مقر بديل لمبنى الجوازات.. 6 ملفات على طاولة مناقشات مجلس أمناء 15 مايو

ناقش مجلس أمناء مدينة 15مايو خلال اجتماعه بمقر جهاز المدينة اليوم الجمعة، 6 ملفات هامة متعلقة بشئون المواطنين.

حضر الاجتماع كل من حسين مرسى رئيس المجلس والوكيلين وأعضاء المجلس بحضور المهندس سيد الشافعى نائب رئيس الجهاز والمهندس محمد مهدى الكردانى نائب رئيس الجهاز ومها محمد عبدالوهاب نائب رئيس الجهاز والمعاونين ومديرى الإدارات المعنية بالجهاز وشرطة التعمير ومديرى الجهات الخارجية من الصحة والطب البيطرى والتضامن الاجتماعى ورئيس جمعية المستثمرين.

6 ملفات على طاولة اجتماع مجلس الأمناء

ناقش مجلس أمناء مدينة 15 مايو ملف القضاء الكلاب الضاله بالاحياء ورفع كفاءة المباني الخدمية وعلى صعيد آخر تم مناقشة توفير مكان بديل ومؤقت لمبنى جوازات 15 مايو لحين الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المبنى الخدمى الذى تعرض للحريق وذلك تيسيرا على المواطنين بالمدينة وضواحيها.

كما تم مناقشة ظاهرة انتشار تروسيكلات تقوم بشراء الزيت المستعمل وإعادة تدويره وضرورة التصدى لتلك الظاهرة التى تعتبر عاملا مؤثرا فى انتشار الأمراض بشكل كبير ودور الطب الوقائى فى منع انتشار هذه الظاهرة.

وفى سياق آخر، ناقش مجلس أمناء المدينة تطوير طريق الاوتوستراد وتم المطالبة بسرعة تنفيذ الأعمال نظرا لأهمية هذا المحور الهام حيث يربط المدينة بكافة محافظات القاهرة الكبرى والطريق الاوسطى والاقليمى ومحافظات الوجه القبلى.

وأوضح رئيس الجهاز أن أعمال التطوير مستمرة لجميع المداخل الرئيسية بهدف تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور.

وفي سياق متصل، أكد المهندس سيد الشافعى نائب رئيس المجلس، أن أعمال التطوير ورفع كفاءة جميع المداخل الرئيسية بالمدينة تعد ضمن الخطة المدرجة لجهاز المدينة للنهوض بالشكل الحضارى والجمالى المدينة.

وأضاف بأنه جارى العمل من أعمال الطرق والزراعة بكافة المداخل الرئيسية.

وأوضح أن هذه الأعمال تتواكب مع أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الاوتوستراد مما يعكس مدى مكانة وأهمية المدينة لتاريخها الكبير بين أجهزة المدن وهو ما يميزها عن باقى المدن الجديدة نظرا لموقعها الجغرافى حيث يربطها طريق الاوتوستراد والطريق الاوسطى والاقليمى وهى همزة الوصل بين كافة محافظات القاهرة الكبرى والوجه القبلى مضيفا بأن المشروع يشمل أيضا تحسين مداخل المدينة من الناحية الجمالية من خلال زراعة الأشجار والنباتات التجميلية وإقامة نصب تذكارية تعبر عن تاريخ وثقافة المدينة.