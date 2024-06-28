الجمعة 28 يونيو 2024
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الصحة: فحص نحو 19 ألف مواطن بعيادات مبادرة صحة الرئة بمستشفيات الأمراض الصدرية

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فحص 19 ألفا و337 مريضا في عيادات مبادرة "صحة الرئة" المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك ضمن خدمات المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2022، تزامنا مع المؤتمر العالمي للمناخ.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي عيادات تنفيذ مبادرة صحة الرئة بلغ 23 عيادة طبية، وتم تزويدها بأحدث أجهزة قياس وظائف التنفس للاكتشاف المبكر للأمراض الصدرية المزمنة، موضحا أن نسبة المصابين بالربو الشعبي بين المرضى الذين تم فحصهم بلغت 39%، فيما بلغت نسبة المصابين بالسدة الرئوية 23%، وأورام الرئة 2%، و36% أمراض صدرية أخرى بسيطة.

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وأضاف "عبدالغفار" أنه في حال اكتشاف الإصابة بالسدة الرئوية، أو الربو الشعبي، أو أورام الرئة وغيرها من الأمراض الصدرية، يتم توجيه الحالة إلى مستشفى الصدر بالمحافظة التي يقيم بها المريض، لتلقي الخدمة الطبية اللازمة، ويتم متابعة المريض من خلال الهواتف الشخصية بعد استقرار الحالة وخروجها من المستشفى وصولا إلى الشفاء من المرض.  

أصحاب الأمراض الصدرية الـ19 ألفًا و337 المترددون على عيادات المبادرة بينهم 66% من المدخنين

من جانبه، أوضح الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية، أن أصحاب الأمراض الصدرية الـ19 ألفا و337 المترددين على عيادات المبادرة بينهم 66% من المدخنين، و34% غير مدخنين، مضيفا أن المترددين من المدخنين في الفئة العمرية الأكثر من 60 عاما كانت النسبة الأكبر، تليها الفئة العمرية من 51 إلى 60 عاما، ما يوضح التأثير التراكمى للتدخين في الإصابة بالأمراض الصدرية للفئات العمرية بعد سن الأربعين.

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وتابع الدكتور وجدي أمين: إن خدمات مبادرة "صحة الرئة" تتضمن تقديم التوعية والإرشادات للوقاية والتعريف بالممارسات الصحية لتجنب حدوث المضاعفات المرضية الخطيرة، وكذلك التعريف بمخاطر الأمراض الصدرية وطرق الحفاظ على سلامة الرئة.

وزارة الصحة مبادرة صحة الرئة الرئيس عبدالفتاح السيسي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة وظائف التنفس

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