يعاني الكثير من أصحاب الشعر المصبوغ، من تساقط وهيشان الشعر، وأيضًا العامل الأساسي الصبغة التي تحتاج لمعاملة خاصة للحفاظ على اللون لأطول فترة ممكنه.

حسب موقع Hindustan times، فقد نصح العديد من خبراء التجميل بأن هناك عدة شروط لأصحاب الشعر المصبوغ في فصل الصيف، فهو يحتاج إلى مزيد من العناية والصيانة للحفاظ على حيويته وطول عمره، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

كيفية الحفاظ على الشعر المصبوغ

1 - استخدام الشامبو والبلسم والسيروم

يجب استخدام شامبو مخصص للشعر المصبوغ حسب لونه، ويكون خاليا من الكبريتات بدلًا من الشامبو المعتاد، واستخدام بلسم مرطب وخالٍ من الكبريتات، حيث يمكن أن يؤدي استخدام الشامبو والبلسم العادي بشكل منتظم إلى تجريد الشعر من لونه ومن حيويته.

4 نصائح مهمة لأصحاب الشعر المصبوغ

2 - الحماية من أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية

يجب اختيار المنتجات التي تحمي من الأشعة فوق البنفسجية، لأن هذه الأشعة يمكن أن تسبب تلاشي لون الصبغة وتلف الشعر، لذا يجب اختيار الشامبو والبلسم مع الحماية من الأشعة فوق البنفسجية لحماية الشعر من أشعة الشمس الضارة، وعند قضاء وقت في الهواء الطلق يجب ارتداء قبعة أو استخدام منتج يحمي الشعر.

3 - التقليل من تصفيف الشعر بالحرارة

يمكن أن تتلاشى الحرارة الزائدة من أجهزة التصفيف بما في ذلك المكواة المسطحة ومكواة التجعيد ومجففات الشعر، كلما أمكن، ويجب ترك الشعر يجف في الهواء واستخدام تسريحات الشعر الطبيعية.

4 - نظام غذائي متوازن وصحي

يمكن لنظام غذائي صحي متوازن أن يفيد صحة الشعر بالكامل، حتى الشعر المصبوغ، حيث يتكون الشعر بشكل أساسي من بروتين يسمى الكيراتين، لذلك يجب تناول كميات كافية من الأطعمة الغنية بالبروتين والتي ستمنح المرأة شعرا قويا وصحيا، ويمكن تضمين الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات الملونة مثل التوت والفواكه الحمضية والخضروات الورقية والفلفل الحلو والبطاطا لأنها تساعد في حماية الشعر من أضرار الجذور الحرة.