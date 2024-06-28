قبل النسخة الجديدة.. نجوم الطرب وحفلات متألقة أشعلت ليالى العلمين 2023

استطاع مهرجان العلمين الترفيهي أن يستقطب أكثر من مليون زائر في نسخته الأولى يوليو 2023، واستمر حتى مطلع شهر سبتمبر حيث جمع الكثير من الأمور الترفيهية التي روجت للمدينة الجديدة على كل المستويات ما بين الرياضة والفن وغيرها.

وتواجد، خلال الفعاليات، الكثير من النجوم المصريين الذين أحيوا حفلات ناجحة رفعت جميعها لافتة "كامل العدد"، وذلك بسبب التنظيم الجيد والمدينة الساحرة وشعبية من قدموا هذه الحفلات في الموسم الصيفي.

بهاء سلطان وكارول سماحة

شهدت حفلات العلمين رواجًا كبيرًا بأقوى الحفلات الصيفية التي كان من ضمنها حفل ضم كلًا من الموسيقار عمر خيرت وبهاء سلطان وكارول سماحة، وحفل للنجم رامى عياش.

حفلا تامر حسني وأحمد سعد

وضمن الحفلات القوية لنجوم الغناء المصري حفل كامل العدد للنجم تامر حسني، الذي قدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة، بجانب حفل ضخم للنجم أحمد سعد الذي رفع شعار كامل العدد وتألق بعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره.

حفل ناجح لـ"أنغام"

أحيت النجمة أنغام في منتصف أغسطس حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان مدينة العلمين الجديدة، حيث رفع الحفل شعار "كامل العدد" في أجواء مميزة بالمدينة، وبدأت حفلها بأغنية "ونفضل نرقص"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

نجاح كبير لحفل حماقي

أحيا مطلع سبتمبر النجم محمد حماقي حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة العلمين الجديدة، بحضور جماهيري كبير، وقدم وقتها حماقي عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة وأبرزها: "زيها مين ولا ملامة، من قلبي بغني، م البداية، أحلى حاجة فيكي، هوا دا حبيبي وجمالها استثنائي" وغيرها.

وأحيا النجوم محمد منير وحميد الشاعري حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين وسط حضور الآلاف من الجمهور، وأشعل الكينج الحفل بأغاني منها: "يونس، في عشق البنات، سو يا سو، حارة السقايين" وغيرها، ووجه الكينج الشكر لمصمم الإضاءة طارق صبري في نهاية الحفل على العرض العالمي الذي قدمه.