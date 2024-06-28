الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل فاركو لمواجهة الأهلي بدوري نايل

فاركو
فاركو

أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لنادي فاركو، تشكيل الفريق البرتقالي الرسمي لمواجهة الأهلي، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة فاركو والأهلي بمسابقة دوري نايل

يواجه فاركو نظيره الأهلي، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل (موسم 2023/2024).

 

تشكيل فاركو لمواجهة الأهلي بمسابقة دوري نايل 

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – رامي صبري – ياسين سيد - أحمد عوض – عزمي غومة.

خط الوسط: أحمد فؤاد – محمود عماد - أحمد محمد.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو جمال.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد نديم – محمود البدري – جابر كامل – أحمد جمال – محمد فخري – محمود جهاد – شكري نجيب – سيف تيري – وليد علي فرج.

 

القنوات الناقلة لمباراة فاركو والأهلي بمسابقة دوري نايل 

تنقل مباراة فاركو والأهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل، عبر قناة أون تايم سبورت 1، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة.

ويسبق المباراة أستوديو تحليلي، يقدمه الإعلامي تامر صقر، رفقة الكباتن وليد صلاح الدين وعبد الظاهر السقا، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة محمد الكواليني، ومراسلين من أرض الملعب محمد طه وعمرو نبيل.

طاقم حكام مباراة فاركو والأهلي بمسابقة دوري نايل

يقود مباراة فاركو والأهلي، في الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل، تحكيميا نادر قمر الدولة حكم ساحة، ويعاونه هشام الدسوقي حكم مساعد أول، وأحمد عادل عبدالفتاح حكم مساعد ثان، ومصطفى الشهدي حكم رابع، ومحمد الحنفي حكم تقنية فيديو VAR، ومصطفى عطية حكم مساعد VAR.

حكام مباراة فاركو والأهلي بمسابقة دوري نايل

موقف فاركو بجدول دوري نايل

يحتل فاركو، المركز الخامس عشر بجدول دوري نايل برصيد 25 نقطة، بواقع 5 انتصارات و10 تعادلات و12 هزيمة. 

موقف فاركو بجدول دوري نايل

الأهلي يسقط فاركو 

بهدفين مقابل هدف، تمكن الأهلي من الفوز على فاركو في مواجهة الدور الأول.

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