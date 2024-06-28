خبير لغة جسد: بايدن بدا وكأنه "تمثال شمع" خلال المناظرة الرئاسية الأمريكية

حلل شهاب عمار، خبير في لغة الجسد، تعبيرات الرئيس جو بايدن، والرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة التي جرت بينهما.

وأضاف "عمار"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن بايدن وترامب ظهرا بأداء مختلف عن مثيله خلال الأعوام السابقة، فنحن نتكلم عن رجلين الأول 81 سنة والثاني 78 سنة، فالمناظرة كانت تحمل دلالات كثيرة وملامح.

ونوه إلى أن ما يتعلق بالتفاصيل ونظرات العين الدقيقة أو الوجه، ظهر ترامب لأول مرة بملامح وجه تدل على الجدية والصعوبة، بالإضافة إلى الغضب والتحدي الحقيقي.

وتابع:"بنفس الوقت أن لغة ترامب كانت تسيطر عليها الجدية والغضب بنفس الوقت، وهذه واحدة من الملامح في لغة جسده الطبيعية التي يريد أن يرسمها في أذهان ووعي الجمهور العالمي.

وأشار "عمار" أنه خلال المناظرة لم يتوقف عن تحريك إحدى يديه ضمن خطابه أو حديثه، مضيفًا أن المناظرة الرئاسية الأمريكية "خطاب شيخوخة" وبايدن بدا وكأنه "تمثال شمع".