الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تركوا الفن وتفرغوا للعبادة.. نجوم "ذا فويس كيدز" بين الماضى والحاضر

المنشد محمد الأعسر
المنشد محمد الأعسر نجم ذا فويس كيدز

نجح برنامج المواهب "ذا فويس كيدز" في إبراز العديد من المواهب الغنائية للأطفال في كافة الأقطار العربية، الذين لمع نجمهم في سماء الفن، على مدار عدة مواسم متتالية، ورغم ذلك اتجه بعض هؤلاء النجوم إلى ترك مجال الفن، وانشغلوا بعبادتهم لله، وخلال السطور التالية نرصد أبرز تلك الأسماء: 

جويرية حمدي 

أعلنت جويرية حمدي، نجمة the voice kids، في نهاية العام الماضي، عن اعتزالها الغناء وارتداء الحجاب، وذلك قبل بداية عامها الدراسي الأول بالجامعة حيث التحقت بكلية الألسن، وبدأت مؤخرا جويرية التي لفتت الأنظار بغنائها في برنامج the voice kids عام 2016، تقديم فيديوهات عن موضوعات دينية وشرح بعض أحكام الشريعة الإسلامية عبر حسابها على إنستجرام.

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محمد الأعسر

محمد عادل الأعسر، تواصلت معه إدارة برنامج "ذا فويس كيدز" للمشاركة في البرنامج، من انتشار أحد مقاطع الفيديو له خلال إنشاده الديني، وبالفعل شارك فيه مؤديًا أغنية "القلب يعشق كل جميل" لكوكب الشرق أم كلثوم، إلا أنه لم يوفق فيما بعد بمراحل البرنامج، وهو الآن يعد أصغر مبتهل في إذاعة القرآن الكريم.

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محمد واكضيض 

استطاع الطفل المغربي محمد واكضيض أن يتأهل إلى نهائي برنامج اكتشاف المواهب الغنائية the voice kids في موسمه الثالث، عام 2020، والذي انتشرت له صورة عبر مواقع السوشيال ميديا من داخل أحد المساجد وهو يؤم المصلين.

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زا فويس كيدز المواهب الغنائية نجوم زا فويس كيدز ترك الغناء موسم زا فويس كيدز

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