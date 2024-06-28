"التعليم" تطمئن طلاب الشعبة الأدبية: امتحان التاريخ في مستوي الطالب المتوسط

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا قلق من امتحان مادة التاريخ غدا لطلاب الصف الثالث الثانوي.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لموقع الدستور أن الاسئلة جميعها من المنهج مؤكدة المصادر أن الامتحان سوف يكون في مستوي الطالب المتوسط وجميع الاسئلة واضحة ولا تحتمل اكثر من اجابة.

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توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024

يحصل طلاب الشعبة الأدبية على 410 درجات في كافة المواد الدراسية المضافة للمجموع وموزعة كالتالي:

80 درجة لمادة اللغة العربية.

50 درجة لمادة اللغات الأجنبية الأولى.

40 درجة لمادة اللغات الأجنبية الثانية.

60 درجة لمادة التاريخ.

60 درجة لمادة الجغرافيا.

60 درجة لمادة الفلسفة والمنطق.

60 درجة لمادة علم النفس والاجتماع.

يحصل طلاب شعبة علمي علوم على 410 درجات في كافة المواد الدراسية المضافة للمجموع وموزعة كالتالي:

80 درجة لمادة اللغة العربية.

50 درجة لمادة اللغات الأجنبية الأولى.

40 درجة لمادة اللغات الأجنبية الثانية.

60 درجة لمادة الفيزياء.

60 درجة لمادة الكيمياء.

60 درجة لمادة الأحياء.

60 درجة لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئة

يحصل طلاب شعبة علمي رياضة على 410 درجات في كافة المواد الدراسية المضافة للمجموع وموزعة كالتالي:

80 درجة لمادة اللغة العربية.

50 درجة لمادة اللغات الأجنبية الأولى.

40 درجة لمادة اللغات الأجنبية الثانية.

60 درجة لمادة الفيزياء.

60 درجة لمادة الكيمياء.

30 درجة لمادة الجبر والهندسة الفراغية..

30 درجة لمادة التفاضل والتكامل.

30 درجة لمادة الإستاتيكا.

30 درجة لمادة الديناميكا.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا عالم، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.