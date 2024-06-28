الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، عبر شاشتها تقريرًا لها عن جهود مراحل تطور ونشأة وعمل "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" ودعمه الكبير لجهود الدولة في الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية وتوفير الدعم لمستحقيه.

وأضاف التقرير، أنه انطلاقًا من حرصه على الارتقاء بحياة المواطنين ودعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022 بتعزيز إمكانات المجتمع المدني ودعمه لخدمة المجتمع في مختلف مجالات التنمية، وهي التوجيهات التي ترجمت على الفور في تشكيل كيان "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي".

وأوضح أن انطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شكل لبنة مسيرة تنموية حافلة بالتعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني التي تعد فاعلًا أساسيًا ورئيسيًا في العملية التنموية التي تشهدها مصر، بالإضافة إلى دعم وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.

وأشار إلى أن التحالف ضمّ في صفوفه عشرات الكيانات الخدمية والتنموية، والتي تتمتع بخبرات واسعة ومتنوعة في كيفية خدمة المجتمع المدني، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية وهو ما أعطى كيان التحالف قوة كبيرة مكنته من العمل بشكل أوسع ومؤثر في المجتمع منذ انطلاق نواة تأسيسه حتى الآن، إذ أثبت التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أنه السند والعون للدولة في العديد من الأزمات والتحديات.

 

وصول الدعم لمستحقيه

ولفت إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استهدف في المقام الأول توحيد كل الجهود التنموية لضمان وصول الدعم إلى مستحقه وخدمات الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية في كل ربوع مصر، وذلك من خلال العمل على التنسيق بين المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المنضوية في التحالف من خلال قاعدة بيانات ومعلومات شكلت الآلية الرئيسية التي يرتكز عليها جميع عمليات التحالف في تنفيذ المبادرات التنموية والخدمية.

 

وأكد أنه وبعد مرور عام على انطلاق أعماله، عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمره الأول الذي استعرض خلاله مسيرة الإنجازات التنموية والخدمية التي تمكن من تقديمها للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وفي كل المجالات، وخلال المؤتمر أكد الرئيس السيسي أهمية دور كل الجمعيات والكيانات العاملة في إطار العمل الخيري التي تقدم المساعدجات في المجالات التي لا تستطيع الحكومة وحدها الوفاء بها، مشيدًا بالدور الكبير والمنسق بشكل جيد للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي والذي حقق نتائج كبيرة.

 

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وأشار إلى أنه في مايو عام ٢٠٢٤ أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبًا وإشادةً واسعة من جميع أعضاء التحالف، مؤكدين أن الإعلان عن تأسيس التحالف الوطني بشكل رسمي خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات التحالف وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، فضلًا عن تعزيزالتعاون من أجل تنفيذ مشروعات كبرى وتقديم خدمات للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

 

تنفيذ مبادرات لدعم الفئات الأولى بالرعاية

ولفت إلى أنه منذ انطلاقه عملت تحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي على تنفيذ العديد من مبادرات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والتي تضمنت توزيع السلع والمواد الغذائية على الأسر المستحقة، وإقامة معارض ملابس بأسعار مخفضة وفك كرب الغارمات وتوصيل المياه وتوزيع أجهزة كهربائية وأثاث منزلي للأسر الأكثر احتياجًا، وهو ما ترجم على أرض الواقع من خلال مبادرة "كتف في كتف" أكبر مبادرات الحماية الاجتماعية بمصر ومبادرة "ستر وعافية".

 

تجهيز قوافل مساعدات لأهالي غزة

وتابع: "وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، سارع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فور اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سارع في تجهيز قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم أهالي قطاع غزة".

 

واستكمل: ولعب التحالف الوطني دورًا كبيرا ومؤثرًا كذراع تنموية وإغاثية لدعم جهود الدولة في تخفيف معاناة أهالي غزة من خلال القوافل التي قدمها التحالف.

اكسترا نيوز التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الفئات الأولى بالرعاية الدعم المواطنين المجتمع المدنى وصول الدعم لمستحقيه الرئيس عبدالفتاح السيسي إنشاء التحالف قوافل مساعدات

مواد متعلقة

باحث شئون دولية: ترامب حقق إصابة مباشرة لبايدن خلال المناظرة الرئاسية الأمريكية

بشير عبدالفتاح: لا يجب التعويل كثيرًا على مخرجات الاستحقاق الرئاسي الإيراني

"تعنت مستمر من الاحتلال".. إسرائيل تواصل إغلاق معابر غزة لليوم 53 على التوالي

مقرب من خامنئي.. سعيد جليلي أحد أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

"القاهرة الإخبارية": 8 رؤساء سابقين شغلوا منصب الرئيس الإيرانى

فصائل فلسطينية: فجرنا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة أرضية بحى الشجاعية

الدفاع المدنى الفلسطينى: الاحتلال يستهدف طواقمنا بشكل مباشر فى غزة

المشرف على متحف عواصم مصر: منف عاصمة توحيد الحضارة المصرية وبدأ معها التاريخ

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

مصدر فى الأهلى يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات ملف تجديد عقد عمرو السولية

عاجل|عصابة تسرق محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

ننشر نموذج امتحان التاريخ ثانوية عامة 2023 قبل ساعات من الاختبار

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة؟

لارتفاع الأمواج.. رئيس مدينة مرسى مطروح: إغلاق الكورنيش والطرق المؤدية للشواطئ المفتوحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل