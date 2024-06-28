"إكسترا نيوز" تستعرض جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، عبر شاشتها تقريرًا لها عن جهود مراحل تطور ونشأة وعمل "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" ودعمه الكبير لجهود الدولة في الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية وتوفير الدعم لمستحقيه.

وأضاف التقرير، أنه انطلاقًا من حرصه على الارتقاء بحياة المواطنين ودعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022 بتعزيز إمكانات المجتمع المدني ودعمه لخدمة المجتمع في مختلف مجالات التنمية، وهي التوجيهات التي ترجمت على الفور في تشكيل كيان "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي".

وأوضح أن انطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شكل لبنة مسيرة تنموية حافلة بالتعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني التي تعد فاعلًا أساسيًا ورئيسيًا في العملية التنموية التي تشهدها مصر، بالإضافة إلى دعم وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.

وأشار إلى أن التحالف ضمّ في صفوفه عشرات الكيانات الخدمية والتنموية، والتي تتمتع بخبرات واسعة ومتنوعة في كيفية خدمة المجتمع المدني، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية وهو ما أعطى كيان التحالف قوة كبيرة مكنته من العمل بشكل أوسع ومؤثر في المجتمع منذ انطلاق نواة تأسيسه حتى الآن، إذ أثبت التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أنه السند والعون للدولة في العديد من الأزمات والتحديات.

وصول الدعم لمستحقيه

ولفت إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استهدف في المقام الأول توحيد كل الجهود التنموية لضمان وصول الدعم إلى مستحقه وخدمات الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية في كل ربوع مصر، وذلك من خلال العمل على التنسيق بين المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المنضوية في التحالف من خلال قاعدة بيانات ومعلومات شكلت الآلية الرئيسية التي يرتكز عليها جميع عمليات التحالف في تنفيذ المبادرات التنموية والخدمية.

وأكد أنه وبعد مرور عام على انطلاق أعماله، عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمره الأول الذي استعرض خلاله مسيرة الإنجازات التنموية والخدمية التي تمكن من تقديمها للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وفي كل المجالات، وخلال المؤتمر أكد الرئيس السيسي أهمية دور كل الجمعيات والكيانات العاملة في إطار العمل الخيري التي تقدم المساعدجات في المجالات التي لا تستطيع الحكومة وحدها الوفاء بها، مشيدًا بالدور الكبير والمنسق بشكل جيد للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي والذي حقق نتائج كبيرة.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وأشار إلى أنه في مايو عام ٢٠٢٤ أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبًا وإشادةً واسعة من جميع أعضاء التحالف، مؤكدين أن الإعلان عن تأسيس التحالف الوطني بشكل رسمي خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات التحالف وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، فضلًا عن تعزيزالتعاون من أجل تنفيذ مشروعات كبرى وتقديم خدمات للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

تنفيذ مبادرات لدعم الفئات الأولى بالرعاية

ولفت إلى أنه منذ انطلاقه عملت تحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي على تنفيذ العديد من مبادرات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والتي تضمنت توزيع السلع والمواد الغذائية على الأسر المستحقة، وإقامة معارض ملابس بأسعار مخفضة وفك كرب الغارمات وتوصيل المياه وتوزيع أجهزة كهربائية وأثاث منزلي للأسر الأكثر احتياجًا، وهو ما ترجم على أرض الواقع من خلال مبادرة "كتف في كتف" أكبر مبادرات الحماية الاجتماعية بمصر ومبادرة "ستر وعافية".

تجهيز قوافل مساعدات لأهالي غزة

وتابع: "وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، سارع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فور اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سارع في تجهيز قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم أهالي قطاع غزة".

واستكمل: ولعب التحالف الوطني دورًا كبيرا ومؤثرًا كذراع تنموية وإغاثية لدعم جهود الدولة في تخفيف معاناة أهالي غزة من خلال القوافل التي قدمها التحالف.