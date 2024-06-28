رفع 8286 طن مخلفات خلال أسبوع فى الإسماعيلية

قامت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي ٨٢٨٦ طن خلال الفترة من ٢١ يونيو ٢٠٢٤ وحتى ٢٧ يونيو ٢٠٢٤، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين أولًا بأول؛ ومنع تراكمات القمامة للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين.

تفاصيل حملات رفع القمامة

في حي أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي ٩٥٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي، وفي حي ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من ١٢١٠ أطنان من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي، كما قامت الوحدة المحلية لحي ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها ٦٠٤ أطنان على مدار الأسبوع الماضي.



وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي ١٣٥٠ طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي، وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها ٥٩٠ طنًا خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٩٦٠ طنًا من المدينة وتوابعها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى ٩٦٥ طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى ٦٠٠ طن من المدينة والقرى وتوابعها.

وفي مركز ومدينة التل الكبير تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ١٠٥٧ طنًا من المدينة وتوابعها.

وأكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودهم في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.