الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصدر فى الأهلى يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات ملف تجديد عقد عمرو السولية

عمرو السولية
عمرو السولية

كشف مصدر مسئول داخل نادي الأهلي النقاب حول إنهاء إدارة النادي أزمة ملف تجديد عقد عمرو السولية، لاعب الفريق، لمدة موسمين والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر في تصريحات لـ«الدستور»، أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، تمسكت بأن يكون تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين، وسيكون مرتبطًا بنسبة مشاركته في الموسم الأول، وتم التفاوض حول هذه النقطة كثيرًا.

وأشار المصدر إلى أن الطرفين توصلا لاستثناء اللاعب من نسبة المشاركة في الموسم الأول، بحيث يحصل على عقده كاملًا فيما سيكون التمديد في الموسم الثاني مرتبطًا بنسبة المشاركة، حيث سيحصل السولية على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد خالصة الضرائب.

وأضاف المصدر أن الإعلان عن تجديد عقد اللاعب سيكون خلال الساعات المقبلة بعد انتهاء الفريق من ضغط مبارياته في الدوري حتى يتم حسم الملفات المعلقة وتحديدًا في ملف التجديدات.

وشارك عمرو السولية- البالغ 35 عامًا- في 18 مباراة خلال الموسم الحالي (في كافة المسابقات المحلية والقارية)، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

وسبق للسولية أن جدد عقده مع القلعة الحمراء، لمدة ثلاث سنوات، ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو، في تمام السابعة مساء اليوم ، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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مصدر فى الأهلى يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات ملف تجديد عقد عمرو السولية

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