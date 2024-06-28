"إكسترا نيوز" تستعرض جهود مبادرة "حياة كريمة" درة تاج العدالة الاجتماعية

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، عبر شاشتها تقريرًا لها عن جهود مبادرة "حياة كريمة"، وما أحدثته من نهضة شاملة للبنية التحتية والمؤسسات الخدمية في الريف المصري، لتبقى حياة كريمة درة تاج العدالة الاجتماعية لتحسين حياة المصريين.

وأضاف التقرير أن الريف المصري حظي باهتمام بالغ في الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو، فكان على أجندة أولويات الدولة المصرية بعد أن أنهت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عصور التهميش في جميع قرى مصر، بعدما ظلت عقودًا طي النسيان.

الرئيس السيسي يطلق مبادرة حياة كريمة

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة حياة كريمة كمشروع قومي ضخم يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق الريفية والعشوائية بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال توفير الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة، تتضمن شقًا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والتعليمية وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحسين نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز وغيرها.

المشروعات التنموية للفئات المستهدفة

وتابع: "كما أدرجت مبادرة حياة كريمة قطاعات متنوعة باسم المشروعات التنموية للفئات المستهدفة لتمكينها اقتصاديًا وتوفير فرص عمل مستدامة لها، منها على سبيل المثال مراكز تجميع وتصنيع الألبان وورش لتعليم صناعات منتجات الأخشاب، وغيرها من المشروعات التي يتم اختيارها بناء على هوية القرى وثقافة أهليها المهنية".

مظلة لعمل الشباب المتطوع

ولفت، إلى أنه تم تدشين مؤسسة حياة كريمة لتكون المظلة الرسمية لعمل الشباب المتطوع في المبادرة لمتابعة المشروعات وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى إيجاد تداخلات فاعلة نحو توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لسكان المجتمعات الأكثر احتياجًا.



إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية

وأكد، أن هذا الواقع الذي أحدثته مبادرة حياة كريمة من التنمية المستدامة الشاملة أسهم في إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وهو ما استند إلى توافر فرص عمل تتلائم مع طبيعة الأماكن في القرى المصرية.

حياة كريمة تساند الشعب الفلسطيني

واتصالًا بالأوضاع في قطاع غزة، أوضح التقرير، أن حياة كريمة عملت منذ اليوم الأول لعدوان الاحتلال على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في القطاع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي وتقديم المساعدات الإغاثية، حيث أرسلت عدة قوافل إغاثية لقطاع غزة، فضلًا عن تقديم الدعم النفسي للمصابين الفلسطينيين بمعبر رفح ومساعدتهم ومرافقيهم أثناء تلقي العلاج.

ونوّه، إلى أنه مع تلك الجهود حظيت مبادرة حياة كريمة بشهادات دولية عديدة، فقد أشار مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى أن المبادرة أسهمت في تحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، كما نجحت في توفير فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.