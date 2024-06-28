عودة الشناوى وأبوعلى للهجوم.. تشكيل الأهلى لمواجهة فاركو بدورى نايل

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، عن تشكيل المارد الأحمر الرسمي لمواجهة فاركو، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024).

موعد مباراة الأهلي وفاركو بمسابقة دوري نايل

يواجه الأهلي نظيره فاركو، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين بدوري نايل (موسم 2023 /2024).

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو بمسابقة دوري نايل

شهد تشكيل المارد الأحمر الرسمي لمواجهة فاركو، بدوري نايل عودة الثنائي محمد الشناوي مجددًا، لحماية عرين الأهلي، ووسام أبوعلي، لقيادة خط الهجوم، بينما جلس مصطفى شوبير وكهربا على مقاعد البدلاء.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبوعلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أحمد عبدالقادر، محمود كهربا، أنتوني موديست.

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو بمسابقة دوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو بمسابقة دوري نايل

تنقل مباراة الأهلي وفاركو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بدوري نايل، عبر قناة أون تايم سبورت 1، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة.

ويسبق المباراة استديو تحليلي، يقدمه الإعلامي تامر صقر، رفقة الكباتن وليد صلاح الدين وعبدالظاهر السقا، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة محمد الكواليني، ومراسلان من أرض الملعب محمد طه وعمرو نبيل.

طاقم حكام مباراة الأهلي وفاركو بمسابقة دوري نايل

يقود مباراة الأهلي وفاركو، في الجولة الثامنة والعشرين بدوري نايل، تحكيميًا نادر قمر الدولة حكم ساحة، ويعاونه هشام الدسوقي حكم مساعد أول، وأحمد عادل عبدالفتاح حكم مساعد ثان، ومصطفى الشهدي حكمًا رابعًا، ومحمد الحنفي حكم تقنية فيديو VAR، ومصطفى عطية حكم مساعد VAR.

حكام مباراة الأهلي وفاركو بمسابقة دوري نايل

موقف الأهلي بجدول دوري نايل

يحتل المارد الأحمر، المركز الثاني بجدول دوري نايل برصيد 45 نقطة من 19 مباراة، بواقع 14 فوزًا و3 تعادلات وهزيمتين.

ويمتلك الأهلي 8 مباريات مؤجلة، أمام طلائع الجيش وبيراميدز ومودرن فيوتشر، والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب، وسموحة وزد، من الجولات الـ13 والـ14 والـ17، والـ18 والـ19 والـ23، والـ24 والـ25، على الترتيب.

موقف الأهلي بجدول دوري نايل

الأهلي يسقط فاركو

بهدفين مقابل هدف، تمكن الأهلي من الفوز على فاركو في مواجهة الدور الأول.