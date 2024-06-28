هلال وياو وفيصل يقودون هجوم البنك الأهلى أمام المقاولون فى دورى نايل

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي تشكيل فريقه لمباراة المقاولون التي ستنطلق في الرابعة عصر اليوم بملعب المقاولون في الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة دوري نايل وجاء التشكيل على النحو التالي.

تشكيل البنك الأهلي أمام المقاولون العرب في الدوري

حراسة المرمى..أحمد صبحي.

خط الدفاع..سعيدو سيمبوري – محمود الجزار – أيمن أشرف.

خط الوسط..محمد بسيوني – محمد فتحي – أحمد النادري – إسحاق يعقوب.

خط الهجوم..محمد هلال – ياو أنور – أسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من حسن شاهين وأمير مدحت وموسى فراوي ومحمود سيد وسيرجي أكا ومحمود قاعود ومحمد عبداللطيف جريندو وأحمد مدبولي وكريم بامبو.

ويحتل المقاولون المركز السابع عشر وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين التاسع عشروالثالث والعشرين وحقق المقاولون أربعة انتصارات، وتعادل سبع مرات وخسر 14 مباراة وسجل 23 هدفا واهتزت شباكه 40 مرة وجمع المقاولون ست نقاط من المباريات الخمس الأخيرة.

يحتل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الرابع عشر وحقق سبعة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر 14 مباراة وسجل 40 هدفا ودخل مرماه 41 هدفا وجمع 8 نقاط من المباريات الخمس الأخيرة.

المباراة من المواجهات ذات الست نقاط نظرا لوجود الفريقين في صراع الهروب من شبح الهبوط ويملك البنك الأهلي 27 نقطة مقابل 19 نقطة للمقاولون، وفي حالة فوز البنك الأهلي سيصل للنقطة 30 ويزيد الفارق مع المقاولون إلى 11 نقطة وإذا فاز المقاولون سيصل رصيده إلى 22 نقطة ويقلص الفارق مع البنك الأهلي إلى خمس نقاط.

يدير المباراة أمين عمر ويساعده محمود أبوالرجال وسامي هلهل ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.