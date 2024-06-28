الجمعة 28 يونيو 2024
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باحث: لن نجد تغييرًا جذريًا فى السياسة الإيرانية مع الرئيس الجديد

الدكتور محمد عباس
الدكتور محمد عباس ناجي خلال مداخلته بالقاهرة الإخبارية

قال الدكتور محمد عباس ناجي، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العالم ينتظر ويترقب من هو الرئيس القادم للدولة الإيرانية، مشيرًا أنه لن نجد تغييرًا جذريًا في السياسة الإيرانية، لا على المستوى الداخلي ولا الخارجي.

وأشار "ناجي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الأيام المقبلة في إيران حساسة ومهمة للغاية، الأيام القديمة بسبب صلاحيات الرئيس أو قدرته على إجراء التغيرات على المستوى السياسي.

ونوه، بأن صلاحيات الرئيس في إيران محدودة للغاية بسبب سيطرة المرشد الثوري على مقاليد الحكم، وبالتالي لن يكون هناك في كل الأحوال تغيير كبير على المستوى السياسي، وإذا كان الأمر على هذا النحو وكانت سلطة الرئيس في المرحلة الحالية موسعة بعض الشيء لن تتعدى سلطة المرشد.

وأكد أن المسألة لا تتعلق بقدرة المرشحين في إجراء تغييرات جذرية، ولكن ربما فقط الاختلاف بين هؤلاء المرشحين هي حول أدوات تنفيذ السياسة وليس إجراء تغير في ثوابت هذه السياسة، ولعل أهمها موقف إيران من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

باحث السياسة الإيرانية الدكتور محمد عباس ناجي مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية القاهرة الإخبارية

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