الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكالة إدارة أعمال أحمد قندوسى تنفى تورطه فى عرقلة انتقال بلعيد إلى الأهلى

أحمد قندوسي
أحمد قندوسي

كشفت وكالة إدارة أعمال اللاعب الجزائري أحمد قندوسي، المعار من النادي الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا، عن حقيقة تسببه بتعطل انتقال زميله في المنتخب الجزائري، زين الدين بلعيد، إلى "الشياطين الحمر".

وكانت تقارير قد أوضحت أن بلعيد نصح مواطنه بعدم الانتقال إلى الأهلي، بعد معاناته في حجز مركز أساسي في تشكيل الفريق، ليتمم اتفاقه بدوره مع نادي سانت ترويدن البلجيكي.

وفي بيان صدر عبر حسابهم الرسمي على "إنستجرام"، نفت الوكالة بشدة الاتهامات التي وجهت ضد قندوسي بتعطيل انتقال بلعيد إلى النادي المصري، مؤكدة أن تلك الادعاءات "باطلة وغير صحيحة تمامًا".

 وأضافت الوكالة أنها ستلجأ إلى كافة الإجراءات القانونية المتاحة لحماية حقوق اللاعب وتصحيح المعلومات الخاطئة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام.

كما أعربت الوكالة عن استيائها العميق من الادعاءات الموجهة ضدها، مشيرة إلى أن قندوسي لم يكن على أي حال من الأحوال سببًا في فشل صفقة انتقال زميله بلعيد إلى الأهلي، وشددت على أن الهدف الأسمى للوكالة هو حماية سمعة ومصالح لاعبيها في كافة الأوقات والظروف.

ويلعب قندوسي رفقة سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري.

أحمد قندوسي سيراميكا كليوباترا الاهلى زين الدين بلعيد بلعيد

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