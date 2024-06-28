برلمانى: مصر بعد 30 يونيو شهدت تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية

قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن مصر تحتفل بذكري ثورة 30 يونيو، والتي مر علي ذكراها 11 عامًا، بعدما أزاح المصريون جماعة الإخوان عن حكم البلاد، وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد منذ عام 2014، لتزدهر مصر وتحقق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات خلال السنوات الماضية وبناء الجمهورية الجديدة.

تشهد تغيرات واسعة النطاق

وأشار النائب أحمد إدريس، في تصريحات صحفية، إلى أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التي يشهدها المجتمع الدولى ايمانا من القيادة السياسية بأنه لا يمكن الانفصال عن المتغيرات العالمية.

تثبيت أركان الدولة

وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر انتقلت من مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة، الأمر الذى كان يمثل الهدف الأساسي للرئيس السيسى فى العمل على الحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة بمقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وترسخ على مدار هذه الفترة أن استعادة مكانة الدولة يتطلب عملًا وجهدًا متواصلين، وأن عملية البناء والتنمية مستمرة وصولاً إلى مستقبل مشرق، مع التأكيد بأن بناء مصر الجديدة القوية أصبح راسخًا فى وجدان الجميع مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح و تأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارهما أساسًا لبقاء واستمرار الدول.

وقال النائب أحمد إدريس إن الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو تحمل معها آمالا جديدة لكل المصريين وطموحات وآفاق واسعة للدولة المصرية في تحويل تلك الطموحات والآمال إلى واقع ملموس يشعر به كل المواطنين ويتأكدون أن الدولة تبذل قصارى جهدها لرفع مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.