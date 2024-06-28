"حياة كريمة".. الانتهاء من 740 مشروعًا وتنفيذ 100 بـ5 مليارات جنيه فى الغربية

أنهت محافظة الغربية مئات المشروعات الخاصة بقرى "حياة كريمة" بمركز زفتى، بعد عملٍ دام لأعوامٍ على قدمٍ وساق.

وتم الانتهاء من أكثر من 740 مشروعًا، وجارٍ العمل في حوالي 100 مشروع، بتكلفة تقترب من 5 مليارات جنيه، حيث تم تطوير محطة سكة حديد قرية السملاوية بمركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى غيَّرت حياة آلاف المواطنين بعد معاناتهم اليومية في التنقل.

مشروعات "حياة كريمة" بالغربية

كما تم الانتهاء من مجمع الخدمات الحكومية بقرى تفهنا العزب وسنبو الكبرى ونهطاى وحانوت وسنباط وشرشابة وشبراملس، ما يحقق الرضا التام لدى المواطنين لسرعة إنجاز المطلوب وعدم ضياع الوقت في السفر إلى مركز ومدينة زفتى. كما تم التشغيل التجريبي لنقطة إسعاف تفهنا العزب، وتضم عددًا من سيارات الإسعاف الجديدة.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تم الانتهاء من أكثر من 270 مشروعًا في الصرف الصحي ومياه الشرب، وأكثر من 115 مشروعًا في قطاعي "التربية والتعليم"، و"الشباب والرياضة"، و35 مشروعًا في قطاع الصحة، و37 مشروعًا في قطاعيِّ البريد والشرطة، و15 مشروعًا عبارة عن أسواق ومواقف نموذجية. وكشف عن أنه تم إصدار حوالى 2500 كارت خدمات متكاملة، وأن حوالي 13500 أسرة استفادت من "تكافل وكرامة".