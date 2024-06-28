الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز

إسلام الكتاتنى: ثورة 30 يونيو نزعت "قناع الإخوان" وكشفت حقيقتهم

إسلام الكتاتني
إسلام الكتاتني

يحيي المصريون الأحد المقبل، ذكرى ثورة 30 يونيو، التي مكنتهم من استعادة بلادهم المختطفة بفعل جماعة إرهابية، وحماية مصر من مخطط الإخوان.

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إسلام الكتاتني| ثورة 30 يونيو أثبتت أن المصريين قادرون على تخطي الصعاب

وفي السياق، قال إسلام الكتاتني، الخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، إن ثورة 30 يونيو أثبتت أن المصريين قادرون على تخطي الصعاب، وذلك بعد أن كشفوا عن المخطط الفاشل الذي كانت تسعى له جماعة الإخوان الإرهابية، لتخريب البلد ونشر الفساد، وهذا اليوم يستحق الاحتفال والتقدير.

وأضاف الكتاتني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجماعة الإخوانية كشفت عن وجهها الآخر على أرض الواقع بمجرد أن نزع الشعب المصري الغطاء عنهم، لنشاهد بعدها أعمال العنف والإرهاب والتهديد بالتخريب، وفي النهاية نعلم أنه لا توجد جماعة تستطيع أن تغلب جيشًا أو شعبًا قويًا مثل مصر.

أكد خلال حديثه، "لولا قيام ثورة 30 يونيو في مصر لانتهى عصر الصحافة لكننا في حرب كبيرة والبلد كان هيضيع في هذه الفترة، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ على مصر وقدم لنا هذا الجيش القوي والرئيس السيسي لحماية البلد من بطش جماعة الإخوان الإرهابيين، وقضى الرئيس وقتًا طويلًا للقضاء على عصر الإرهاب، وكانت تسعى الجماعة لفعل إحداث فتن وإثارة قلاقل في الشارع المصري، ولكن بفضل تعاون الشعب المصري والجيش، استطاعوا التصدي لمخطط جماعة الإخوان الإرهابية لحماية الوطن من بطشهم".

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