عاجل|عصابة تسرق محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

تعرضت محطة توزيع كهرباء أكتوبر الجديدة لحادث سرقة صباح اليوم الجمعة، حيث تمت سرقة الكابلات الأرضية بمحطة التوزيع الخاصة بالمدينة.

وذكر مصدر مسئول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن محطة التوزيع الخاصة بمدينة أكتوبر الجديدة لم تسلم بعد لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وما زالت في عهدة جهاز مدينة أكتوبر الجديدة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المحطة لم يتم توصيل التيار بها حتى الآن.

وكان بعض المناطق في مدينة أكتوبر الجديدة تعرض لانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 3 ساعات من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك ضمن جدول تخفيف الأحمال التي أقرها مجلس الوزراء نظرًا لارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.