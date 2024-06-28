لطلاب الثانوية العامة.. مراجعة ليلة الامتحان في مادة التاريخ مع مؤمن البنا (فيديو)

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2024 عن مراجعات تاريخ ليلة الامتحان والمراجعة النهائية، وتقدم الدستور لطلاب الثانوية العامة مراجعة ليلة الامتحان لكبير معلمي التاريخ الأستاذ مؤمن البنا وذلك يوم قبل امتحان غدا السبت.

مراجعة ليلة الامتحان فى مادة التاريخ

ينشر “الدستور” خلال التقرير التالى، مراجعة ليلة الامتحان فى مادة التاريخ وذلك قبل ساعات من انطلاقه حيث تحتوى المراجعة على أبزر الاسئلة المتوقعة فى امتحان غد السبت.

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انطلاق امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا عالم، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

جدول امتحانات الثانوية العامة المتبقي

يؤدى الطلاب يوم السبت 29 يونيو الفيزياء.

ـ يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ـ يؤدى الطلاب يوم السبت 6 يوليو امتحان الكيمياء.

ـ يؤدى الطلاب يوم الأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة.

ـ يؤدى الطلاب يوم السبت 13 يوليو امتحان التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة.

ـ يؤدى الطلاب يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة.

ـ يؤدى الطلاب يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.