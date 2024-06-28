الآن.. إجابات امتحان التاريخ ثانوية عامة 2023
يشغل بال آلاف من الطلاب معرفة إجابات امتحان التاريخ ثانوية عامة 2023 عبر جوجل، بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، في مادة التاريخ لطلبة الشعبة الأدبية عن السنوات السابقة.
اجابات امتحان التاريخ ثانوية عامة 2023
ويقدم “الدستور” في هذا التقرير نموذج امتحان مادة التاريخ لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023 شعبة أدبي، المعتمد من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.
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نموذج امتحان التاريخ ثانوية عامة 2023
امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023
يمكن لطلاب الأدبي الوصول لامتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي لعام 2023، والمنشورة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي كما يلي: من هنا.
نموذج إجابة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023
يمكنك الوصول إلى نموذج إجابة الأسئلة الموضوعية والمقالية في امتحان التاريخ لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023، شعبة أدبي، والمنشورة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي كما يلي: بداية من صفحة هنا.
توزيع درجات امتحان مادة التاريخ 2024
أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات المواد الامتحانية لطلاب الثانوية العامة 2024.
وينقسم امتحان التاريخ للثانوية العامة لجزئين، يتمثل الجزء الأول في صورة أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%.
يتمثل الجزء الثاني في الأسئلة المقالية وذلك بنسبة 15%.
عدد أسئلة امتحان التاريخ للثانوية العامة
ويتمثل عدد أسئلة امتحان التاريخ في الثانوية العامة في التالي:
- عدد أسئلة الاختيار من متعدد وتكون بدرجة واحدة: عدد 40 سؤال.
- عدد أسئلة الاختيار من متعدد تكون بدرجتين: 6 أسئلة.
- المجموع الكلي لأسئلة الاختيار من متعدد:46 سؤال.
- عدد الأسئلة المقالية تكون بدرجتين: عدد 4 أسئلة.
- العدد الكلي للأسئلة المقالية: عدد 4 أسئلة
توزيع درجات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2023
يتمثل توزيع درجات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2023، في التالي:
- إجمالي مجموع درجات أسئلة الاختيار من متعدد: مجموع 52 درجة.
- إجمالي مجموع درجات الأسئلة المقالية: مجموع 8 درجات.
- إجمالي مجموع درجات مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023: مجموع 60 درجة.