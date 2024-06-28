الآن.. إجابات امتحان التاريخ ثانوية عامة 2023

يشغل بال آلاف من الطلاب معرفة إجابات امتحان التاريخ ثانوية عامة 2023 عبر جوجل، بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، في مادة التاريخ لطلبة الشعبة الأدبية عن السنوات السابقة.

اجابات امتحان التاريخ ثانوية عامة 2023

ويقدم “الدستور” في هذا التقرير نموذج امتحان مادة التاريخ لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023 شعبة أدبي، المعتمد من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

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امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023

يمكن لطلاب الأدبي الوصول لامتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي لعام 2023، والمنشورة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي كما يلي: من هنا.

نموذج إجابة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023

يمكنك الوصول إلى نموذج إجابة الأسئلة الموضوعية والمقالية في امتحان التاريخ لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023، شعبة أدبي، والمنشورة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي كما يلي: بداية من صفحة هنا.

اجابات امتحان التاريخ ثانوية عامة 2023

اجابات امتحان التاريخ ثانوية عامة 2023

اجابات امتحان التاريخ ثانوية عامة 2023



توزيع درجات امتحان مادة التاريخ 2024

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات المواد الامتحانية لطلاب الثانوية العامة 2024.

وينقسم امتحان التاريخ للثانوية العامة لجزئين، يتمثل الجزء الأول في صورة أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%.

يتمثل الجزء الثاني في الأسئلة المقالية وذلك بنسبة 15%.

عدد أسئلة امتحان التاريخ للثانوية العامة

ويتمثل عدد أسئلة امتحان التاريخ في الثانوية العامة في التالي:

عدد أسئلة الاختيار من متعدد وتكون بدرجة واحدة: عدد 40 سؤال.

عدد أسئلة الاختيار من متعدد تكون بدرجتين: 6 أسئلة.

المجموع الكلي لأسئلة الاختيار من متعدد:46 سؤال.

عدد الأسئلة المقالية تكون بدرجتين: عدد 4 أسئلة.

العدد الكلي للأسئلة المقالية: عدد 4 أسئلة

توزيع درجات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2023

يتمثل توزيع درجات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2023، في التالي: