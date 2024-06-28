برلمانية: حملة ترشيد استهلاك الطاقة خطوة إيجابية لتعزيز آليات الاستخدام الضرورى

ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إعلان مبادرة "حياة كريمة"عن إطلاق حملتها الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة، تحت شعار "استهلاك أقل تأثير كبير"، مشيرة إلى أن العالم اليوم يواجه تحديات كبيرة بسبب تغير المناخ والآثار السلبية الناجمة عن التطور التكنولوجي المتلاحق، وأبرزها ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة، ما تسبب في أزمة انقطاع الكهرباء في مختلف بلدان العالم وليس مصر فقط.

يؤدى إلى تقليل وانخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة

وأكدت النائبة ميرال الهريدي، في بيان لها، أن ترشيد استهلاك الطاقة يؤدي إلى تقليل وانخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة، ما يسهم في مكافحة تغير المناخ، فضلا عن ضرورة التوعية لدى المواطنين بأهمية الترشيد والآثار الإيجابية الناجمة عن هذا التصرف، وذلك في إطار رفع الحد الأدنى من الوعي والتحفيز لسلوك ممارسات مستدامة تسهم في توفير مشتقات الوقود وعدم وجود أي نقص في الأنواع قد يؤدي بأضرار على بعض الصناعات، ومن ثم إعاقة التنمية.

حياة كريمة

ولفتت إلى أن مبادرة "حياة كريمة" نجحت في الوصول لكثير من القرى والنجوع والمناطق الأكثر استهلاكا للطاقة، ما سيسهل الترويج لهذه الحملة وتوعية أكبر عدد من المواطنين بأهميتها، وضرورة عدم الإسراف في استخدام الطاقة، والتحول للطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن استهداف المبادرة بكثير من المحافظات سيكون نقطة وصل إيجابية تسهم في التعريف بأهداف وخطوات الحملة.

وطالبت "الهريدي" الحكومة بضرورة سرعة العمل على حل مشكلات انقطاع التيار الكهربائي.