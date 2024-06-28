الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنجازات "ابدأ".. عهد جديد لتوطين الصناعة فى مصر والاعتماد على المنتج المحلى

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

يحتفل المصريون بعد غد الأحد بالذكري الحادية عشرة لـ"ثورة 30 يونيو" المجيدة، وكان من أهم إنجازات الثورة ملف تطوير الصناعة وتوطين التصنيع المحلي وخفض الفاتورة الاستيرادية والاعتماد على المنتج.

دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي

وعلى هذا الأساس تم إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لشباب البرنامج الرئاسي، حيث انطلقت في 29 أكتوبر 2022 كمبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة.

3 محاور رئيسية في "ابدأ".. والهدف ريادة مصرية في الصناعة

وتسعى مبادرة "ابدأ" لتحقيق 3 أهداف أساسية هي تعميق الصناعات الحديثة وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الفاتورة الاستيرادية، كما تم إنشاء شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات "ش.م.م"، والتي تُعد الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية

محور دعم الصناعة

المحور المختص بدعم المصنعين من خلال تذليل العقبات كافة، التي تواجه أصحاب المصانع، كتسهيل إجراءات مثل: الحصول على التراخيص المختلفة، وتقنين الأوضاع، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة كجهاز "تنمية المشروعات"، و"مجلس الوزراء"، وهيئة التنمية الصناعية وغيرها.

وتعمل ابدأ على دعم كل مصنع متعثر ومخالف لمساعدته في تقنين أوضاعه من خلال تذليل كل العقبات التي تواجه أصحاب المصانع كتسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص المختلفة وتقنين الأوضاع. وذلك بالتعاون مع كل المؤسسات والجهات المعنية بالدولة.

تلقي 2000 طلب دعم لمصانع قائمة بين مصانع متعثرة وطلبات لتسهيل الإجراءات للمستثمرين


ويتم تقديم الطلبات والشكاوى من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، ومن ثَم يتم فرزها وتصنيفها طبقًا لنوع المشكلة، والجهات المعنية بالحل، وتم تلقي حوالي 2000 طلب دعم لمصانع قائمة بين مصانع متعثرة وطلبات لتسهيل الإجراءات للمستثمرين للتوسع وزيادة خطوط الإنتاج، أو إنشاء مصانع جديدة، وذلك خلال الفترة من أكتوبر2022 حتى أبريل 2024، وجارٍ العمل على دراسة وحل المشكلات بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.

محور المشروعات الكبرى

نجحت "ابدأ" في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، حيث قام أعضاء المبادرة بالتنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية وخلق أرضية مشتركة بين الصناع المصريين، بهدف إنشاء كيانات صناعية تشارك بها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية.

كما ساهمت الشراكات التي عقدتها "ابدأ" مع المستثمرين الي زيادة نسبة المكون المحلي في قطاعات الصناعة المختلفة، وذلك من خلال التوسع في صناعات قائمة، وتعميق وتطوير صناعات أخرى حديثة وإحلال الواردات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

 توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر


نجحت ابدأ في تنفيذ 23 مشروعًا قائمًا كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يمثل 28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في آخر 3 سنوات، ضمن عدد 84 فرصة استثمارية صناعية.

تمكنت "ابدأ" من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر، مثل: الصودا آش والسيليكون في قطاع البتروكيماويات، ضواغط التكييف والتبريد في قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكييفات المركزية والمواسير الملحومة، صناعة الخامات الدوائية ووسائل النقل الخفيف، وجارٍ العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لـ24 مشروعًا كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية في القطاعات المختلفة.

محور التدريب والبحث والتطوير

يستهدف محور التدريب تنمية قدرات العنصر البشري ورفع كفاءة القوى العاملة التي تعد إحدى الركائز الأساسية للنهوض بالصناعة المصرية من خلال توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة الحالية بقطاع الصناعة، وخصوصًا المصانع المتعثرة، وللعمالة الجديدة التي يحتاجها قطاع الصناعة.

تحقيق استدامة وجودة التدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني التابعة للدولة واعتمادها طبقًا للمعايير الدولية، لمواكبة التطورات العالمية ومتطلبات وظائف المستقبل، وسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل المحلية والدولية ومهارات خريجي التعليم الفني والتقني في مصر، وذلك بالتعاون مع كل الجهات والمؤسسات المعنية بالتعليم الفني والتقني وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 دورات تدريبية قصيرة لتوظيف الفئات المستهدفة من الشباب


توفير دورات تدريبية قصيرة (فنية ومهنية وتثقيفية) تهدف للتدريب من أجل التوظيف للفئات المستهدفة من الشباب، وفي هذا السياق تم إطلاق مبادرة "معدتك شركتك" للتدريب على قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر ذات العجل بالتعاون مع "شركة بيكو للآلات الثقيلة- الأكاديمية الوطنية للتدريب- جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء"، وتم تخريج 100 متدرب حتى الآن. 

ثورة 30 يونيو إنجازات تطوير الصناعة توطين التصنيع المحلي خفض الفاتورة الاستيرادية المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي محور المشروعات الكبرى محور دعم الصناعة محور التدريب والبحث والتطوير

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