الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة الأنفاق تكشف عن خطة النقل الجماعى الذكى الأخضر مترو الانفاق والمونوريل والترام

الدكتور طارق جويلي
الدكتور طارق جويلي

كشف الدكتور طارق حامد جويلي،  رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، في تصريح خاص لـ"الدستور" عن خطة النقل الجماعي الذكي الأخضر الجار تنفيذها حاليًا بمترو الانفاق والمونوريل والترام والقطار الكهربائي LRT والقطارات الركاب السريعة والإقليمة وقطار البضائع.

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وفيما يخص شبكة مترو الأنفاق والجر الكهربائي بإقليم القاهرة الكبرى الجاري تنفيذها 

أوضح رئيس القومية للأنفاق أن الخط الأول للمترو يصل طوله 44 كيلو مترا ويمر على 35 محطة من محطة المرج الجديدة حتى حلوان، الخط الثاني يصل طوله 21.6 كيلو متر يمر على 20 محطة مرورا بمحطة المنيب حتى شبرا، بينما الخط المترو الثالث يصل طوالة 41.2 كيلو متر يمر على 24 محطة، بالإضافة القطار الكهربائي الخفيف المرحلة الأولى يصل بطول 70 كيلو مترو مروا على 12 محطة. 

واستكمل "جويلي" مشروع خط المترو الرابع للمرحلة الأولى يصل طوله لـ19 كيلو مترا يمر بـ17 محطة، وجار تنفيذ مونوريل شرق النيل يصل طوله 56.6 كيلو متر، مرورا بـ22 محطة يبدأ من محطة العدالة حتى أكتوبر الجديدة، يليها تنفيذ خط المونوريل غرب النيل بطول 43.8 كيلو متر ويمر على 13 محطة، لافتا إلى أن جار تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف المرحلة الثالثة بطول 20.4 كيلو متر يمر على 4 محطات بينما المرحلة الرابعة يصل طولها لـ16 كيلو متر يمر على 3 محطات. 

وأردف أن المشروعات الجاري تنفيذها بمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع تصل بطول 2250 كيلو مترا منها مشروع القطار الكهربائي السخنة والعلمين الجديدة ومرسى مطروح بطول 675 كيلو مترا، كما جار تنفيذ مشروع محطات القطار السريع بطول 1100 كيلو متر مرورا بـ6 أكتوبر والأقصر وأسوان وأبو سمبل، يليها مشروع قطار السريع بطول 225 كيلو مترا بقنا والغردقة وسفاجا، مشيرا إلى أنه جارِ دراسة  مشروع القطار السريع بطول 250 كيلو مترا مرورا بمحافظة  بورسعيد. 

للأنفاق هيئة خطة النقل الجماعي الأخضر الذكى مترو

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