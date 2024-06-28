الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الجيل يدعم مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء: حفاظ على البيئة وتوفير للعملة

حسن هجرس
حسن هجرس

ثمن الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إطلاق مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء التي دشنتها مؤسسة حياة كريمة، داعيًا المواطنين للمشاركة في المبادرة والتي هي ليست مسؤولية فردية فقط، بل هي واجب وطني يقع على عاتقنا جميعًا.

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الآثار الإيجابية لعملية ترشيد استهلاك الكهرباء (جراف)

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"تنسيقية الشباب" تصدر ورقة تعريفية حول مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء

تكاتف جهود المصريين

وأكد عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي في تصريحات له اليوم الجمعة، ضرورة تكاتف جهود المصريين جميعًا وتضافرها لتحقيق أهداف هذه المبادرة، والحفاظ على ثرواتنا الوطنية، وحماية البيئة، في ظل ما تعانيه مصر من أزمة في الطاقة، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وهو ما يعانيه العديد من دول العالم.

ترشيد استهلاك الكهرباء

أوضح هجرس أن فوائد ترشيد استهلاك الكهرباء لا تقتصر  على مجرد خفض فاتورة الكهرباء الشهرية، بل يمتد لتشمل جوانب حياتية أوسع، تلامس احتياجاتنا اليومية، وسيساعد على خفض احتمالات انقطاع التيار الكهربائي وضمان استقراره، مشيرًا إلى أنها ضرورة ملحة أيضًا لمواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة من خلال تعزيز تلك الممارسات المستدامة، بالإضافة إلى دور الحكومة في تعزيز استخدام الطاقة البديلة.

وشدد على أن توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء ضرورة ملحة لما له من أهمية في توفير العملة الصعبة والنقد الأجنبي من خلال تقليل الاعتماد على استيراد الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء، ما يسمح لاستثماره في مجالات أخرى ذات أولوية للاقتصاد الوطني، كذلك مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ والحفاظ على البيئة، خاصة مع درجات الحرارة المرتفعة التي تعاني منها مصر حاليًا وكذلك تخفيض فاتورة الكهرباء للمواطن.

حزب الجيل الديمقراطي ترشيد استهلاك الكهرباء حياة كريمه المصريين حماية البيئة

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