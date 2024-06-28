خلال قافلة زراعية.. لجامعة المنوفية تقدم توصيات لزيادة إنتاجية القطن ومجابهة الإجهاد الحرارى

نظمت كلية الزراعة بجامعة المنوفية قافلة إرشادية للمرشدين الزراعيين والمزارعين بالإدارة الزراعية ببركة السبع ومديرية الزراعة والجهاز الإرشادي بالمنوفية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أيمن حافظ، عميد الكلية والدكتور إبراهيم درويش وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع. تناولت الإرشادات الزراعية لزيادة إنتاجية محصول القمح والتوصيات الواجبة لمجابهة الإجهاد الحراري ومكافحة دودة الحشد.

أهمية دور القوافل بالجامعة في معالجة المشكلات المجتمعية

وأشار رئيس جامعة المنوفية، إلى أهمية دور القوافل بالجامعة في معالجة المشكلات المجتمعية وخاصة في في تقديم الرعاية الصحية ومجال الصناعة والمجال الزراعي في ظل الظروف التي تواجه المجتمع، كارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي وتأثيره على إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول القطن.

كما أكد رئيس الجامعة، على توجيه عدد من القوافل الزراعية للمناطق النائية والمناطق الزراعية التي تتأثر فيها التربة والمحاصيل بارتفاع درجات الحرارة وتمكين المرشدين الزراعيين والمزارعين من معالجة مشكلات التربة الزراعية والتسميد ومكافحة الآفات الزراعية المؤثرة سلبًا على دورة نمو النبات وعمليات الري وتأثيرها على إنتاج المحاصيل، وذلك من خلال استخدام الطاقات العلمية والإرشادية بتخصصات كلية الزراعة ومعمل الكلية المركزي الذي يسهم في إحداث طفرة في العلوم والتخصصات الزراعية.

وأوضح الدكتور إبراهيم درويش وكيل الكلية لشئون البيئة خلال القافلة، أهمية الإدارة الفعالة للموارد المائية والاهتمام بترشيد المياه فى ظل محدودية الموارد المائية وحرص الدولة على التوسع الأفقى ومجابهة التغيرات المناخية التى تؤدى إلى الإجهاد الحرارى وزيادة استهلاك النباتات للمياه.

المحافظة على التوازن المائي للنبات والتوازن بين الري والتسميد الأزوتي

كما دعا درويش إلى ضرورة وأهمية مجابهة الإجهاد الحرارى فى ظل ارتفاع درجات الحرارة فوق المستويات المعتادة، والمحافظة على التوازن المائي للنبات والتوازن بين الري والتسميد الأزوتي.

التوصيات الفنية لزيادة إنتاجية محصول القطن

كما استعرض الدكتور محمد حسين المدرس المساعد بقسم المحاصيل، التوصيات الفنية لزيادة إنتاجية محصول القطن من خلال الاهتمام بالعمليات الفنية وتحسين نمو محصول القطن مثل سلفات الماغنسيوم والبوتاسيوم، وتحفيز التزهير والعقد مثل النفثالين اسيتك اسد والزنك المخلبي والبورون، والاهتمام بمضادات الإجهاد البيئية في ظل التغيرات المناخية "الحرارة العالية، الجفاف" مثل الرش بحامض السالسليك وحامض الستريك والأحماض الأمينية مع مراعاة ميعاد الإضافة للجرعات ودورها على المراحل المختلفة لنمو محصول القطن.

وفي نفس السياق، أشارت الدكتورة منى عبدالصبور، المدرس المساعد بقسم الحشرات الاقتصادية والحيوان الزراعي، إلى الدور الهام في المكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية التي تعتمد بشكل أساسي على مبدأين هما برنامج الرش الوقائي وإزالة النباتات المصابة في حال وصول اليرقات والديدان لقلب النبات وليس رشها من خلال برنامج الرش المتعارف عليه سواء الوقائي أو المكافحة، والذي يراعى فيه الرش مرة كل ٣ أيام في العروة الصيفية ومرة كل ٤ إلى ٥ أيام في العروة النيلي.