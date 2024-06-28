الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع مواطن بسبب حريق جراج فى حدائق الأهرام

جثة مواطن - أرشيفية
جثة مواطن - أرشيفية

نجح  رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق جراج بمنطقة حدائق الأهرام، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه، ونتج عنه وفاة شخص ونقل إلى المشرحة.

الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل جراج فى منطقة حدائق الأهرام، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

 وتمت السيطرة عليه ونتج عنها وفاة شخص ونقل إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

غرفة عمليات شرطة النجدة غرفة عمليات حريق منطقة حدائق الأهرام جراج

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